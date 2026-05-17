Guaymallén: hallaron muerto a un hombre con heridas de bala en plena calle

La víctima fue encontrada tendida en la vía pública durante un patrullaje policial. Presentaba heridas de arma de fuego. Justicia investiga el ataque.

Un hombre de 34 años fue encontrado sin vida en la vía pública en Guaymallén durante la madrugada de este domingo, en un hecho que es investigado como homicidio.

El episodio se registró cerca de las 3:40 horas en la intersección de Correa Saa y Servet, cuando efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos vieron a una persona tendida en la calle. De inmediato activaron el protocolo y solicitaron asistencia médica.

Al llegar al lugar, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, intervino personal de Homicidios, Policía Científica y la Fiscalía especializada, que trabajaron en la escena con distintas medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras pericias, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. Además, los investigadores secuestraron un proyectil calibre 22 entre las prendas de la víctima.

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la correspondiente autopsia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios.