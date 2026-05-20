Oportunidad de empleo en Mendoza: constructora busca personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a la construcción abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.
Vakfi Construcciones, una empresa mendocina dedicada al desarrollo de obras civiles y proyectos habitacionales.
La firma trabaja en proyectos de infraestructura y barrios IPV, por lo que actualmente abrió una oportunidad de empleo en distintas áreas para desempeñarse en obras de la provincia.
Las vacantes disponibles
Técnico en Higiene y Seguridad
La empresa busca incorporar un técnico en Higiene y Seguridad con experiencia en construcción y barrios IPV, para desempeñarse en tareas vinculadas al control y prevención dentro de obras.
Requisitos
- Experiencia en construcción y barrios IPV.
Electricista
La convocatoria está destinada a electricistas con conocimientos en instalaciones domiciliarias e industriales.
Requisitos
- Conocimientos excluyentes en electricidad domiciliaria e industrial.
- Conocimientos preferentemente en redes y sistemas fotovoltaicos.
Metalúrgicos
La empresa también abrió una búsqueda para incorporar metalúrgicos, tanto oficiales como medio oficiales, para trabajos vinculados a estructuras y tareas de obra.
Requisitos
- Experiencia en trabajos metalúrgicos y de obra.
Oficiales y medio oficiales albañiles
La empresa se encuentra en la búsqueda de oficiales albañiles y medio oficiales para sumar personal a sus equipos de construcción.
Requisitos
- Experiencia en albañilería y tareas de construcción.
Cómo postular
Las personas interesadas en algún puesto de trabajo deben enviar su currículum al correo vakfirrhh@gmail.com indicando en el asunto el puesto al que desean postularse.