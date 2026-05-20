Oportunidad de empleo en Mendoza: constructora busca personal en distintas áreas

Mendoza

Empresa mendocina dedicada a la construcción abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

Vakfi Construcciones, una empresa mendocina dedicada al desarrollo de obras civiles y proyectos habitacionales.

La firma trabaja en proyectos de infraestructura y barrios IPV, por lo que actualmente abrió una oportunidad de empleo en distintas áreas para desempeñarse en obras de la provincia.

Las vacantes disponibles

Técnico en Higiene y Seguridad

La empresa busca incorporar un técnico en Higiene y Seguridad con experiencia en construcción y barrios IPV, para desempeñarse en tareas vinculadas al control y prevención dentro de obras.

Requisitos

  • Experiencia en construcción y barrios IPV.

Electricista

La convocatoria está destinada a electricistas con conocimientos en instalaciones domiciliarias e industriales.

Requisitos

  • Conocimientos excluyentes en electricidad domiciliaria e industrial.
  • Conocimientos preferentemente en redes y sistemas fotovoltaicos.

Metalúrgicos

La empresa también abrió una búsqueda para incorporar metalúrgicos, tanto oficiales como medio oficiales, para trabajos vinculados a estructuras y tareas de obra.

Requisitos

  • Experiencia en trabajos metalúrgicos y de obra.

Oficiales y medio oficiales albañiles

La empresa se encuentra en la búsqueda de oficiales albañiles y medio oficiales para sumar personal a sus equipos de construcción.

Requisitos

  • Experiencia en albañilería y tareas de construcción.

Cómo postular

Las personas interesadas en algún puesto de trabajo deben enviar su currículum al correo vakfirrhh@gmail.com indicando en el asunto el puesto al que desean postularse.

