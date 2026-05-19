Un vecino les prestó su auto para escapar del frío junto a sus perros: la dura historia de tres personas en situación de calle en Mendoza

El gesto solidario de un mendocino permitió que dos hombres, una mujer y cinco perros pudieran dormir, aunque sea, bajo un techo durante las noches más frías. Sin embargo, denuncian que los refugios no aceptan a sus mascotas, lo más preciado que tienen.

Las bajas temperaturas que atraviesa Mendoza volvieron a poner en evidencia una de las problemáticas más sensibles del invierno: la situación de las personas que viven en la calle. En medio del frío extremo, una historia de solidaridad conmovió a los mendocinos luego de conocerse que un vecino decidió prestar su auto para que tres amigos pudieran dormir allí junto a sus perros y evitar pasar la noche a la intemperie.

Miguel Ángel, aseguró que tomó la decisión al ver que Ariel, Liliana y otro hombre dormían bajo la lluvia en una plaza junto a sus cinco mascotas. Aunque aclaró que no cuenta con recursos suficientes ni un lugar adecuado para alojarlos, les ofreció su vehículo como refugio improvisado para que por lo menos puedan dormir bajo un techo.

Según relató Miguel Ángel, hace varios días que las tres personas utilizan el vehículo para dormir durante las noches mendocinas. Allí permanecen junto a los cinco perros que acompañan a Liliana desde hace años.

“Son gente limpia, educada y cuidan muchísimo a los animales”, expresó el vecino, quien además contó que ya los había ayudado en otras oportunidades.

El hombre explicó que actualmente no puede alojarlos en su vivienda por cuestiones de salud, pero tampoco quiso abandonarlos en plena ola polar. Por eso decidió cederles el auto mientras intenta conseguir ayuda.

Uno de los problemas que enfrenta el grupo es que no logran acceder a refugios o albergues debido a que la mayoría no permite el ingreso de mascotas. Los cinco perros son considerados parte de la familia y, según explicaron, no están dispuestos a abandonarlos.

“Los perros son sus bebés”, contó Miguel Ángel al describir el vínculo que Liliana mantiene con los animales.

Ariel, uno de los hombres que vive en situación de calle desde hace aproximadamente diez años, relató que sobrevivir en la calle se volvió cada vez más difícil. “Es horrible. Antes la gente ayudaba más, ahora cuesta mucho”, expresó.

También contó que sobreviven gracias a la solidaridad de algunas personas, iglesias y locales gastronómicos que les brindan comida cuando pueden.

Mientras sus amigos continúan en la calle, Liliana se encuentra internada en el Hospital Central debido a problemas hepáticos agravados por una neumonía.

Según explicó Ariel, la mujer continúa delicada de salud y los perros también sienten su ausencia. “La extrañan muchísimo”, comentó.

La situación preocupa aún más debido a la edad de las personas involucradas. Ariel tiene 58 años y Liliana 65, lo que dificulta todavía más la posibilidad de conseguir trabajo o acceder a una solución habitacional estable.

Piden ayuda para encontrar un lugar donde puedan quedarse con los animales

Ante la falta de respuestas oficiales, Miguel Ángel comenzó a comunicarse con iglesias, organizaciones y áreas sociales para intentar conseguir un espacio donde puedan permanecer junto a los perros.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no encontró alternativas concretas. “El gran problema son los perros, porque en ningún lado los aceptan”, lamentó. “Es para dar una mano a Liliana”, exclamó su amigo quien apuntó que la situación es muy difícil porque ella no tiene adonde ir.