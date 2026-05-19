Vanina Vitale reveló el nombre de su bebé y emocionó a todos en las redes

La periodista mendocina Vanina Vitale volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una de las noticias más especiales de su embarazo. A través de sus redes sociales, la conductora de Canal 9 Televida reveló el nombre de la bebé que espera.

La periodista mendocina Vanina Vitale compartió uno de los momentos más felices de su vida y enterneció a sus seguidores. La conductora y periodista de Canal 9 Televida confirmó finalmente cuál será el nombre de su cuarta hija, la beba que espera y cuyo embarazo viene mostrando con emoción tanto en televisión como en sus redes sociales.

Luego de sus vacaciones, la panzita no pasó desapercibida para todos los mendocinos que la ven cada noche en la edición central de Noticiero 9. Es que la periodista ha ido compartiendo cada etapa de este embarazo tanto en la pantalla con en las redes sociales.

Luego de compartir el video donde revelaban el sexo de su bebé, la periodista subió un posteo con el nombre que eligieron para su hija.

Con una sonrisa rebosante, agarrándose su panza y disfrutando del otoño, Vanina Vitale compartió que su pequeña beba en camino se llamará Vera.

El video se llenó de comentarios de felicitaciones y muchos mendocinos apuntaron que es un hermoso nombre. “Wow cómo crece esa pancita! Ya quiere conocer a mami y flia”, “Que hermoso nombre. Para mí es cierto que se extraña la panza”, “Ame este reel y amé su nombre”, escribieron.

La revelación de género que emocionó a sus seguidores

Semanas atrás, la periodista también había compartido otro momento íntimo y especial: la revelación de género de su bebé. En un video publicado en sus redes sociales, se la vio junto a sus hijas cortando una torta cuyo interior era completamente rosa, confirmando que esperaba una niña.

“Es nena como ustedes”, expresó emocionada mientras abrazaba a las pequeñas en una escena que conmovió a cientos de usuarios.

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En ese mismo momento, Vanina Vitale aprovechó para pedir ayuda a sus seguidores con la elección del nombre de la bebé, algo que finalmente quedó definido con la elección de Vera.

Vanina es mamá de Sara y Mila, y también de Manuel, su hijo fallecido tras atravesar una cardiopatía congénita conocida como Síndrome de Shone.

A lo largo del tiempo, la comunicadora compartió públicamente distintas etapas de su maternidad y recibió un enorme acompañamiento por parte de los mendocinos.

Ahora, con la llegada de Vera, la periodista vuelve a atravesar un momento de profunda felicidad que decidió compartir con quienes la siguen cada noche en la pantalla de Mendoza.