ANSES paga más de $123 mil a quienes se casen: quiénes pueden cobrar la ayuda y cómo tramitarla

La ANSES confirmó el monto actualizado de la Asignación por Matrimonio, un beneficio económico destinado a parejas casadas. El pago es único y alcanza a determinados trabajadores. Si ya me casé ¿cuánto tiempo tengo para reclamarla?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una actualización en una de las prestaciones económicas destinadas a acompañar a las parejas que inician una nueva etapa de vida. Se trata de la Asignación por Matrimonio, un beneficio que desde mayo de 2026 alcanza los $123.307. Se paga una única vez y se puede reclamar aunque haya pasado más de un año desde la fecha de unión.

El pago forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y busca brindar un respaldo económico a quienes formalizan su vínculo matrimonial y cumplen con determinados requisitos establecidos por el organismo nacional.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES

La ayuda económica está destinada a personas que hayan contraído matrimonio recientemente y pertenezcan a algunos de los grupos contemplados por la ANSES. Pueden acceder al beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la prestación por desempleo

Beneficiarios de una ART

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

En cambio, la prestación no corresponde para:

Jubilados y pensionados del SIPA

Monotributistas

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Desde ANSES detallaron que para cobrar la asignación es necesario cumplir con ciertas condiciones administrativas y económicas. Entre los principales requisitos figuran:

Tener el matrimonio acreditado en la base de datos de ANSES.

en la base de datos de ANSES. Realizar el trámite dentro de los 2 meses y hasta 2 años posteriores al casamiento.

posteriores al casamiento. No superar los topes máximos de ingresos establecidos por el organismo.

establecidos por el organismo. En el caso de trabajadores registrados, contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses al momento de contraer matrimonio.

Cómo tramitar la ayuda económica de ANSES

La gestión puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo o mediante el canal de Atención Virtual. Desde el organismo indicaron que se debe tener a mano el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio.

Paso a paso para solicitar la asignación

Revisar los datos personales: el primer paso es verificar que los datos y vínculos familiares estén actualizados en Reunir la documentación: luego será necesario contar con toda la documentación correspondiente de ambos integrantes de la pareja. Ingresar a Atención Virtual: el trámite online se realiza ingresando al sistema de