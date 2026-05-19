Desbordados: Parviz y su pareja abren un local en Mendoza y recibieron más de 60 mil CV

El reconocido influencer ruso Parviz Benazirov y su pareja, Abigail Diaz, se vieron completamente desbordados tras lanzar una convocatoria laboral para el nuevo local comercial que están próximos a inaugurar en el centro de la Ciudad de Mendoza.

La preocupante necesidad de empleo que atraviesa la provincia quedó reflejada en un verdadero récord que dejó en shock a sus propios protagonistas. El reconocido influencer ruso Parviz Benazirov y su pareja, Abigail Diaz, se vieron completamente desbordados tras lanzar una convocatoria laboral para el nuevo establecimiento comercial que están próximos a inaugurar en el centro de la Ciudad de Mendoza.

Lo que planificaron como una búsqueda estándar para seleccionar personal terminó convirtiéndose en una marea incontrolable de solicitudes. A través del video publicado en sus redes sociales, la pareja confirmó la impresionante cifra: alcanzaron más de 60.000 currículums vitae en apenas unos días, provocando el colapso absoluto de todas sus vías de comunicación.

El video que se volvió viral: “Colapsó todo”

A través del reel subido a su cuenta oficial de Instagram, los creadores de contenido compartieron con sus seguidores la mezcla de asombro, gratitud y profunda preocupación que sienten ante semejante aluvión de mensajes. En las imágenes se puede ver el detrás de escena de la convocatoria y cómo las casillas de correo, los formularios de inscripción y las bandejas de entrada de sus redes sociales se actualizaron de a miles por segundo, volviendo imposible la lectura o el procesamiento en tiempo real.

La pareja, que cosecha una enorme popularidad en las plataformas digitales gracias a sus videos de entretenimiento y estilo de vida, decidió apostar fuertemente por la provincia para expandir sus horizontes comerciales. Sin embargo, jamás imaginaron el impacto social de su llegada al centro mendocino: el volumen de postulaciones equivale a llenar el Estadio Malvinas Argentinas y varias veces el Teatro Griego, emblema de las vendimias.

El duro desafío logístico de la selección

Conmovidos por la enorme cantidad de personas —en su mayoría jóvenes mendocinos— que enviaron sus perfiles con la esperanza de conseguir una oportunidad de trabajo estable, Parviz Benazirov y Abigail Díaz se enfrentan ahora al complejo desafío logístico de filtrar y evaluar cada una de las carpetas de manera justa.

Aunque la cifra genera un evidente dolor de cabeza organizativo para la firma, ratifica el fuerte arrastre y la confianza que generan las figuras del ámbito digital en la provincia y un enorme trasfondo de necesidad de empleo en Mendoza. En las próximas semanas, y a medida que avance el proceso de selección de este masivo llamado, se conocerán más detalles sobre la fecha de inauguración oficial y la propuesta comercial con la que la mendocina y el influencer ruso buscan conquistar la capital.