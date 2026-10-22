Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo hotelero suma personal de limpieza con pocos requisitos

Complejo turístico mendocino abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Puesto del Indio Hotel & Lodges es un complejo turístico situado en la zona de San Isidro, en El Challao, departamento de Las Heras. Su propuesta combina alojamiento, gastronomía y experiencias al aire libre en un entorno de montaña, a pocos minutos de la Ciudad de Mendoza.

El establecimiento cuenta con un hotel y un sector de lodges con suites, diseñados para ofrecer distintas opciones de alojamiento con vistas al paisaje del piedemonte.

El complejo abrió sus puertas en marzo de 2025 y se incorporó a la oferta turística de Mendoza con una propuesta que combina hotelería, gastronomía y actividades vinculadas con la naturaleza.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar una mucama eventual a su equipo de trabajo.

La vacante

El puesto disponible es el de mucama eventual, para realizar tareas vinculadas con la limpieza y preparación de habitaciones, el mantenimiento de áreas públicas y el servicio de lavandería.

Requisitos

Para participar de la convocatoria, se solicita:

Contar con un mínimo de dos años de experiencia en limpieza de habitaciones, áreas públicas y servicio de lavandería.

en limpieza de habitaciones, áreas públicas y servicio de lavandería. Tener un perfil proactivo.

proactivo. Demostrar vocación de servicio.

de servicio. Prestar atención a los detalles.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la oferta laboral deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: rrhh@puestodelindio.com