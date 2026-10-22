Le amputaron la pierna a la mujer que fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz

La víctima fue embestida por una unidad de la línea 700 cuando intentaba cruzar la avenida San Martín Sur, a la altura de Tiburcio Benegas. Tras el accidente, fue trasladada al Hospital Central, donde debieron amputarle una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

Una mujer sufrió heridas de extrema gravedad este jueves por la mañana, cuando cayó sobre la calzada y fue atropellada por un colectivo de la línea 700 en Godoy Cruz. El accidente ocurrió en la intersección de avenida San Martín Sur y Tiburcio Benegas, y obligó a trasladarla al Hospital Central, donde los médicos debieron amputarle una pierna. La víctima permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la mujer tropezó con el separador del carril exclusivo para colectivos y quedó tendida sobre el pavimento. En ese momento, la unidad pasó por encima de sus miembros inferiores y le provocó heridas de extrema gravedad.

Cómo ocurrió el accidente en Godoy Cruz

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en una zona de circulación vehicular de la avenida San Martín Sur.

Según las primeras actuaciones, la mujer intentaba cruzar la calle a pie cuando tropezó con el separador del carril exclusivo y cayó sobre la calzada. En esas circunstancias, fue alcanzada por un colectivo de la línea 700.

El impacto provocó lesiones severas en sus miembros inferiores.

Le amputaron una pierna en el Hospital Central

Tras el accidente, la mujer fue derivada al Hospital Central, donde recibió atención médica de urgencia.

El parte médico indicó que presentaba un politraumatismo por accidente vial y lesiones graves en un miembro inferior. Debido a la magnitud de los daños, el equipo de salud debió realizar la amputación de una de sus piernas.

La paciente quedó internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Las actuaciones buscan establecer cómo se produjo el accidente en la intersección de San Martín Sur y Tiburcio Benegas. Por el momento, la información difundida señala que la mujer cayó al intentar cruzar y fue atropellada por la unidad de transporte público.