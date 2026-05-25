Escándalo en Gran Hermano: durísima sanción a cuatro participantes y castigo grupal que dejó a la casa sin comida

Apenas cuatro días después del revolucionario repechaje y el ingreso de los nuevos participantes, el “Big” convocó a todos los jugadores al living de urgencia para comunicarles una penalidad histórica que sacudió la pantalla de El 9 Televida: Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos fueron sancionados severamente y quedaron automáticamente en placa. Conocé por qué pasó todo esto en El 9 Televida.

El clima de convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada terminó de saltar por los aires y la paciencia del dueño de la casa llegó a su límite. Apenas cuatro días después del revolucionario repechaje y el ingreso de los nuevos participantes, el “Big” convocó a todos los jugadores al living de urgencia para comunicarles una penalidad histórica que sacudió la pantalla de El 9 Televida: Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos fueron sancionados severamente y quedaron automáticamente en placa. ¿El motivo? Romper la regla de oro del formato: filtrar información del afuera.

La voz del reality resonó con una firmeza implacable que dejó las caras de los participantes completamente desencajadas: “Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida. No voy a permitir que el juego se desvirtúe… Todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio”, sentenció el ojo que todo lo ve.

Uno por uno: los descuidos que enfurecieron al “Big”

La producción no dejó pasar ni un solo detalle y el comunicado dejó expuestas las charlas prohibidas que mantuvieron los infractores:

Brian Sarmiento: El exfutbolista cometió el error de reclamarle a Franco Zunino que afuera vio que no lo había nombrado cuando se debatió quiénes querían que regresaran. Además, se excedió dando detalles sobre las nominaciones previas durante una charla en el confesionario con la líder Titi Tcherkaski, lo que le valió un reto en vivo.

Andrea del Boca: La reconocida actriz fue un paso más allá de los comentarios al pasar “consejos” directos a Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero basados en el afuera, haciendo explícita referencia a cómo se vivieron las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio.

Lola Tomaszeuski e Yipio Pintos: La tiktoker le deslizó de forma sugerente a Titi que “por algo volvió a entrar” y, tras cruzar la puerta de reingreso, le reveló detalladamente a la uruguaya Yisela todo lo que había ocurrido durante las instancias del repechaje. Ambas ya habían recibido un fuerte llamado de atención en el confesionario horas antes.

Castigo económico: toda la casa pagará los platos rotos

Sin embargo, el verdadero golpe letal de Gran Hermano fue colectivo, apuntando también contra los jugadores “originales” que se dedicaron a indagar e intentar sacarles información a los recién llegados. “El aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, sino también con quienes pretenden obtener información”, dictaminó la voz del programa.

Las consecuencias económicas para los 25 habitantes de la casa serán drásticas en plena crisis por la escasez de alimentos:

Compra del 25 de mayo: A pesar de haber ganado la última prueba semanal, la producción les quitó el beneficio e informó que solo contarán con el 50% del presupuesto. Próximo desafío: Si los participantes ganan el juego de la semana, la penalidad se mantiene y solo recibirán la mitad del dinero; si lo pierden, la cifra caerá a un dramático 25% del presupuesto total.

Esta tremenda sanción individual y colectiva llega justo en la previa de una gala de eliminación de alto voltaje por El 9 Televida, donde los originales Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso ya se encontraban en la cuerda floja bajo el formato de votación negativa. Con cuatro nuevos nombres que se sumarán directo a la próxima placa, la estrategia de los bandos dentro de la casa tendrá que reescribirse por completo.