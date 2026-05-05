Martes con Zonda: qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional retomó la Alerta Amarilla por viento caliente en la provincia. El fenómeno se sentirá con más fuerza este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes continuará la Alerta por viento Zonda en la provincia. Se dará en la precordillera y subirá la temperatura a 24 grados centígrados. Para mañana se espera que baje al llano

Alerta por viento zonda

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Martes 05-05-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Zonda en precordillera. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Miércoles 06-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en el llano, precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Jueves 07-05-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 13°C

Viernes 08-05-2026

Poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Sábado 09-05-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

Domingo 10-05-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C