Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal para producción de milanesas

Empresa dedicada a la comercialización de carnes y alimentos busca incorporar personal para su área de producción. Conocé cómo postular.
Pastiza Carnes & Co. es un comercio mendocino del rubro cárnico. La firma cuenta con presencia en Maipú y promociona dos puntos de atención: uno en Ozamis y otro en Il Mercato. Además de la venta de carnes, su propuesta está vinculada a la comercialización de alimentos.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.
La vacante
Pastiza busca especialistas en producción de milanesas. Según el aviso, las tareas y responsabilidades del perfil incluyen:
- Elaboración y formulación de milanesas.
- Optimización de procesos productivos y rendimientos.
- Desarrollo de nuevos productos, como nuggets y hamburguesas, entre otros.
La convocatoria contempla dos modalidades: una incorporación permanente al equipo de trabajo o la posibilidad de realizar asesoramiento técnico por proyecto.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en la propuesta deben enviar su currículum por WhatsApp al 261 570-1883.
La empresa aclaró que ese número recibe únicamente mensajes.