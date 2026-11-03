Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal para producción de milanesas

Empresa dedicada a la comercialización de carnes y alimentos busca incorporar personal para su área de producción. Conocé cómo postular.

Pastiza Carnes & Co. es un comercio mendocino del rubro cárnico. La firma cuenta con presencia en Maipú y promociona dos puntos de atención: uno en Ozamis y otro en Il Mercato. Además de la venta de carnes, su propuesta está vinculada a la comercialización de alimentos.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

La vacante

Pastiza busca especialistas en producción de milanesas. Según el aviso, las tareas y responsabilidades del perfil incluyen:

Elaboración y formulación de milanesas.

Optimización de procesos productivos y rendimientos.

de procesos productivos y rendimientos. Desarrollo de nuevos productos, como nuggets y hamburguesas, entre otros.

La convocatoria contempla dos modalidades: una incorporación permanente al equipo de trabajo o la posibilidad de realizar asesoramiento técnico por proyecto.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en la propuesta deben enviar su currículum por WhatsApp al 261 570-1883.

La empresa aclaró que ese número recibe únicamente mensajes.