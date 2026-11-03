Alerta Amarilla por viento Zonda en Mendoza: ¿dónde y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por viento caliente que afectaría al Gran Mendoza y al Sur de la provincia.

El Súper Niño no solo llega en forma de tormentas a la provincia, para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda que afectaría a varios puntos de la provincia, incluyendo el Gran Mendoza y Malargüe.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?

La Alerta señala que varias áreas serán afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Viento Zonda: ¿a qué hora se daría el fenómeno?

El viento Zonda se daría durante la tarde de este martes, es decir cerca de las 16.

Viento Zonda: ¿qué zonas serían las más afectadas?

Las zonas más afectadas sería el Gran Mendoza y Valle de Uco, es decir:

Las Heras

Guaymallén

Ciudad

Godoy Cruz

Maipú

Luján de Cuyo

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Malargüe

¿Cómo estará este martes 3-11?

Este martes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Miércoles 4-11

Este miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas. Ingreso de frente frío.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Jueves 5-11

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Inestable hacia la noche en oasis norte y este. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Viernes 6-11

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Sábado 7-11

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C