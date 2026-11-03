Alerta Amarilla por viento Zonda en Mendoza: ¿dónde y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por viento caliente que afectaría al Gran Mendoza y al Sur de la provincia.
El Súper Niño no solo llega en forma de tormentas a la provincia, para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por viento Zonda que afectaría a varios puntos de la provincia, incluyendo el Gran Mendoza y Malargüe.
¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?
La Alerta señala que varias áreas serán afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Viento Zonda: ¿a qué hora se daría el fenómeno?
El viento Zonda se daría durante la tarde de este martes, es decir cerca de las 16.
Viento Zonda: ¿qué zonas serían las más afectadas?
Las zonas más afectadas sería el Gran Mendoza y Valle de Uco, es decir:
- Las Heras
- Guaymallén
- Ciudad
- Godoy Cruz
- Maipú
- Luján de Cuyo
- Tunuyán
- Tupungato
- San Carlos
- Malargüe
¿Cómo estará este martes 3-11?
Este martes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 14°C
Miércoles 4-11
Este miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas. Ingreso de frente frío.
Máxima: 25°C | Mínima: 12°C
Jueves 5-11
El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Inestable hacia la noche en oasis norte y este. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C
Viernes 6-11
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.
Máxima: 21°C | Mínima: 8°C
Sábado 7-11
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 6°C