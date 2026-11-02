“¿Qué es eso?”: el insólito auto que recorrió las calles de Mendoza y se volvió viral en TikTok

La mendocina iba por el Acceso Este, cuando un auto llamó su atención por la particular decoración que tenía. Inmediatamente, compartió un video en las redes sociales y se volvió viral.

Mendoza volvió a ser escenario de una de esas situaciones inesperadas que rápidamente terminan en las redes sociales. Durante la noche del 31 de octubre, mientras muchos mendocinos celebraban Halloween con disfraces y distintas propuestas, un grupo de jóvenes se cruzó con un auto que parecía salido de una película de terror.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

El vehículo no pasó inadvertido. Su decoración estaba especialmente preparada para la noche de Halloween y uno de los detalles más llamativos era un muñeco colocado sobre el techo, que parecía sujetarse para no caerse durante el recorrido.

Pero la puesta en escena no terminaba ahí. Las personas que viajaban dentro del auto también estaban disfrazadas y llevaban máscaras y maquillajes de terror, lo que completaba la particular apariencia del vehículo.

Los jóvenes que registraron el momento no dudaron en compartirlo en redes sociales. La sorpresa quedó reflejada en la reacción que acompañó las imágenes y en la pregunta que muchos usuarios se hicieron al ver la publicación: “¿Qué es eso?”.

La grabación fue publicada en la cuenta de TikTok de @ornellaluizaga y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. El video ya acumula miles de reproducciones y generó comentarios de mendocinos que se sorprendieron con el particular vehículo que recorrió las calles durante la celebración.

Incluso, la publicación llegó hasta los propios protagonistas, que también quedaron involucrados en la repercusión que tuvo la escena.