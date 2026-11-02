Tras las lluvias, Mendoza tiene alerta amarilla por viento Zonda este martes: qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron por la presencia de Zonda en distintos sectores de la provincia para este 3 de noviembre. Se esperan ráfagas de hasta 60 km/h y temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. Sin embargo, las tormentas regresarían en pocos días y con la probabilidad de granizo.

Después de las lluvias y las tormentas registradas en distintos sectores de la provincia, Mendoza tendrá alerta amarilla por viento Zonda y tormentas este martes 3 de noviembre. El fenómeno afectará principalmente a zonas del oeste del Gran Mendoza, Uspallata, Potrerillos, el Valle de Uco, el oeste de San Rafael y Malargüe, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Además, Defensa Civil indicó que se mantiene el alerta por tormentas en la noche de este lunes.

Cómo estará el tiempo en Mendoza después de las tormentas

Para este lunes 2 de noviembre, Defensa Civil anticipó condiciones de inestabilidad durante la noche y la madrugada del martes, debido a la circulación de una vaguada en altura. Las tormentas podrían afectar principalmente al Sur y al Este provincial. En la cordillera se espera cielo parcialmente nublado y precipitaciones débiles.

Durante el martes, el llano amanecerá despejado, aunque se prevé cierta inestabilidad en La Paz. A partir de las 18 podrían registrarse precipitaciones débiles en el Sur, mientras que durante la madrugada del miércoles no se descartan lluvias débiles en la zona Este.

Qué zonas de Mendoza tendrán viento Zonda este martes

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, el viento Zonda podría sentirse durante el martes 3 de noeimbre en los siguientes sectores:

Malargüe: desde la mañana y durante la tarde, con velocidades promedio de 40 km/h.

desde la mañana y durante la tarde, con velocidades promedio de 40 km/h. Valle de Uco: especialmente en el sector sur, con velocidades promedio de 35 km/h.

especialmente en el sector sur, con velocidades promedio de 35 km/h. Uspallata: se espera viento Zonda débil entre las 15 y las 21.

se espera viento Zonda débil entre las 15 y las 21. Potrerillos y precordillera: también están incluidos en el área de alerta.

también están incluidos en el área de alerta. Oeste del Gran Mendoza y oeste de San Rafael: podrían registrar el fenómeno durante la tarde.

En términos generales, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h en los sectores afectados.

Por otra parte, en la zona Este se prevé viento sur débil desde las 11 hasta las 22. A partir de las 22 y durante la madrugada del miércoles ingresaría viento del sur en todo el llano provincial, con velocidades promedio de 40 km/h.

Alerta por posibles tormentas para el miércoles

Las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones débiles en sectores del Gran Mendoza y el Valle de Uco en la madrugada.

A partir de las 9 comenzaría un despeje progresivo que se extendería al resto del llano provincial. Para esa jornada se espera una máxima de entre 22 y 23 grados y una mínima de 11 grados en la mayor parte de Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante el jueves y el fin de semana

El jueves 5 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. La máxima podría alcanzar los 30 grados. En cambio, para el viernes se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con máximas de entre 20 y 22 grados.