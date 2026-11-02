Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este martes 3 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 3 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 3 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este martes 3 de noviembre:

Ciudad

Entre calles Aristóbulo del Valle, Tiburcio Benegas, Juan B. Justo y Alpatacal y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén

Entre calles Godoy Cruz, Tirasso, Chile y Cabildo; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Viejo Tafí, hacia el este de Sarmiento. En calle Belgrano, entre Colón y Sarmiento. Entre calles Gomensoro, San Lorenzo, Belgrano y Colón; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Estrada, entre Berutti y Charcas. En calle Qatarí, entre Estrada y Manuel Molina. Entre calles Lamadrid, Estrada, Malargüe y Juan Diaz de Solís; Villa Nueva. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

Entre calles Brasil, Ayacucho, Fernando Fader y Madame Curie; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En el barrio Valle del Sol; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.

En calle San Martín, entre Almirante Brown y Rugendas. En el barrio 26 de agosto y loteo Popolo; Mayor Drummond. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

En calle Proyectada I36; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Maza, entre Videla Aranda y Ruta Provincial N°60. En calle Cruz Videla, hacia el oeste y este de Maza. En el barrio Los Cerezos y loteo Ampros; Cruz de Piedra. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Serpa, hacia el sur de Acceso Este; Pedregal. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

Entre calles Fuerte Las Rosas, Ruta Tabanera, Bascuñan y Neme; Colonia las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

En calle Valderrama, entre El Álamo y Don Alfredo. En Inti AR S.A., VALLFRIT S.A., JOSE MAZZEO S.A. y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

San Carlos

En calle carril Casas Viejas, entre Ciriaco Guevara y Puertas y zonas aledañas; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

En calle José Vicente, entre Nicolás Quiroga y Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.30 a 13.00 h.

San Rafael