Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan trabajadores para la Vendimia 2027, ¿qué puestos hay y cómo postular?

La convocatoria estará a cargo de una empresa especializada en recursos humanos del sector vitivinícola, que recorrerá distintos puntos de la provincia para acercar oportunidades laborales a quienes buscan incorporarse a la próxima temporada de cosecha.

Adecco Argentina es una compañía especializada en servicios de contratación, selección y gestión de personal.

A pocos meses del inicio de la cosecha, ya comenzó el movimiento para cubrir los puestos laborales que demandará la Vendimia 2027. La empresa de recursos humanos puso en marcha una convocatoria para recibir currículums y sumar postulantes a futuras búsquedas de personal para fincas y bodegas de Mendoza.

La iniciativa estará a cargo de su división vitivinícola e incluirá un recorrido por 5 departamentos de la provincia. El objetivo es acercar las oportunidades laborales a quienes buscan empleo temporario y facilitar el contacto con las empresas del sector antes del comienzo de la temporada alta.

Esta será la segunda edición de las jornadas de recepción de currículums en distintos puntos, luego de la experiencia realizada el año pasado.

Acerca del empleo

La convocatoria está destinada a personas interesadas en trabajar durante la temporada de cosecha 2027, tanto en tareas rurales como en distintas actividades vinculadas con la producción vitivinícola.

Entre los puestos para los que habitualmente se necesita personal se encuentran:

Cosecha de uva en fincas.

Tareas generales rurales.

Trabajos en líneas de producción de bodegas.

Movimiento y traslado de la producción.

Actividades vinculadas con la logística.

Las jornadas se realizarán entre el 10 de noviembre y el 3 de diciembre, de 9 a 14 horas, en cinco localidades mendocinas.

Dónde y cuándo recibirán currículums para la Vendimia 2027

Adecco recorrerá distintos departamentos para que los interesados puedan acercarse a presentar sus antecedentes laborales sin necesidad de trasladarse hasta Ciudad de Mendoza.

El cronograma previsto es el siguiente:

San Martín: 10 de noviembre, en la Casa de la Cultura (9 de Julio esquina Sarmiento).

10 de noviembre, en la Casa de la Cultura (9 de Julio esquina Sarmiento). San Carlos: 12 de noviembre, en el ex correo de La Consulta (Ruta 95).

12 de noviembre, en el ex correo de La Consulta (Ruta 95). Luján de Cuyo: 19 de noviembre, en el Espacio Luján Joven (Sáenz Peña y Chile).

19 de noviembre, en el Espacio Luján Joven (Sáenz Peña y Chile). Palmira: 26 de noviembre, en el Cine Teatro Colón (Av. Alem 154).

26 de noviembre, en el Cine Teatro Colón (Av. Alem 154). Ciudad de Mendoza: 3 de diciembre, en la sucursal de Adecco (Av. Vicente Zapata 132).

Todas las jornadas tendrán el mismo horario: de 9 a 14 horas.

Requisitos

Las personas interesadas deberán acercarse con su DNI y un currículum actualizado. No es necesario presentar un documento extenso: alcanza con incluir los datos personales, un número de contacto, la localidad de residencia y los antecedentes laborales.

También es importante detallar la disponibilidad horaria y la posibilidad de trasladarse a otras zonas para trabajar.

Desde Adecco señalaron que quienes no tengan el CV impreso podrán registrar sus datos en formato digital con la asistencia del equipo presente en cada jornada.

La experiencia previa en cosechas, fincas o bodegas puede resultar favorable al momento de participar en las búsquedas. Incluso los trabajos temporarios o de pocas semanas son antecedentes que conviene incluir.