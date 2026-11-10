Lali y su cambio de look de alto impacto

La artista argentina clausuró la era de la melena azabache extra larga para dar paso a un diseño corto, desestructurado y repleto de volumen. Una jugada audaz que consolida su estatus como una mujer camaleónica, e indiscutida referente de la cultura pop.

En el universo de las estrellas de la música, el cabello no es un mero accesorio: constituye una declaración de principios, la antesala visual de una nueva etapa artística y una herramienta narrativa de altísimo impacto. Lali Espósito comprende esta premisa como pocas figuras en el panorama hispano. Acostumbrada a marcar la pauta estética y a romper con la monotonía visual cada vez que la rutina parece asentarse, la performer volvió a sacudir las redes sociales al despojarse por completo de la extensa melena oscura que la acompañaba desde hacía más de dos años.

A través de un registro audiovisual compartido en sus canales digitales, la cantautora mostró el detrás de escena en el sillón de la peluquería: el trabajo meticuloso de las tijeras sobre el largo del cabello para, segundos más tarde, revelar un cambio de imagen absoluto, fresco y cargado de actitud.

La anatomía del nuevo look: textura, capas y espíritu “glam rock”

Lejos de los cortes rígidos o las estructuras simétricas tradicionales, la nueva silueta capilar de Lali apuesta por un dinamismo desenfadado con claras influencias de la cultura rocker y la estética urbana de los noventa.

Las claves del estilismo se resumen en una serie de técnicas de corte muy precisas:

Capas desmechadas y volumen superior: El diseño concentra la densidad en la cúspide de la cabeza mediante cortes desfilados que otorgan altura, movimiento y soltura natural.

Flequillo rasgado enmarcando el rostro: Un flequillo largo y versátil desciende en capas suaves hacia los costados, acentuando la mirada y suavizando las facciones de manera estratégica.

Nuca desfilada y con caída: En la zona posterior, el largo se extiende sutilmente por encima de los hombros con bordes desgastados, aportando esa impronta rebelde que evoca la clásica morfología del shag o el mullet contemporáneo.

La química de las redes y el ritmo del pop

Como de costumbre en el universo de la artista, la revelación del cambio de look estuvo cuidadosamente producida desde lo conceptual. Para acompañar las imágenes de su transformación en la peluquería, Lali eligió musicalizar la secuencia con Vivo del pop, uno de los lanzamientos más recientes del proyecto BOM —la colaboración de alto voltaje que comparte junto al dúo Miranda!—.

Entre guiños hacia la cámara, gestos cómplices y un despliegue de emojis de labios, la intérprete no necesitó emitir extensas declaraciones ni justificar la tijera: la contundencia de las imágenes alcanzó para desatar una catarata de comentarios, teorías sobre nuevos proyectos musicales y elogios por parte de sus millones de seguidores.

La constante reinvención de un ícono generacional

El paso de una melena morocha y pulida a un corte corto con fuerte personalidad no hace más que reafirmar el coraje estético de Espósito. A lo largo de su carrera —transitando por platinados icónicos, rosas fantasía, flequillos rectos y rizos salvajes—, la cantante ha demostrado que no teme desarmar su propia imagen para construir algo completamente nuevo.

Este corte radical no solo inaugura un capítulo estético inédito en su propuesta visual, sino que vuelve a colocar al cielo del pelo corto en el centro de las tendencias de belleza de la temporada. Una muestra más de que, en el juego del estilo, Lali siempre mueve primero.