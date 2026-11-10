El Ecoparque de Mendoza abre sus puertas al público: cómo sacar las entradas gratis para visitarlo

Desde este miércoles 11 de noviembre, mendocinos y turistas podrán recorrer el predio con visitas guiadas gratuitas. Será necesario reservar un turno online y los recorridos tendrán una duración aproximada de dos horas.

Después de permanecer cerrado durante una década y atravesar un profundo proceso de reconversión, el Ecoparque de Mendoza abrirá sus puertas al público general este miércoles 11 de noviembre. La propuesta, con entrada gratuita, permitirá que mendocinos y turistas conozcan las instalaciones a través de visitas guiadas, con reserva previa.

Hasta ahora, el ingreso estaba habilitado principalmente para instituciones educativas y grupos organizados. Desde junio, más de 3.000 estudiantes y visitantes participaron de los recorridos para conocer las tareas de conservación, rehabilitación y protección de la fauna que se desarrollan en el predio.

Con esta nueva modalidad, cualquier persona podrá acceder al renovado paseo. Para hacerlo, deberá gestionar previamente un turno a través de la plataforma Mendoza por Mí.

Según confirmó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, desde que se anunció la apertura ya se inscribieron casi 600 personas.

Los recorridos mantendrán el circuito que se utiliza en las visitas educativas, tendrán una duración aproximada de dos horas y estarán acompañados por un guía. Cada grupo podrá estar integrado por un máximo de 40 personas.

Cómo sacar las entradas gratis para visitar el Ecoparque de Mendoza

Quienes quieran conocer el Ecoparque deberán realizar una reserva online. El procedimiento es gratuito y está disponible tanto para residentes de Mendoza como para turistas.

Para conseguir un lugar, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al turnero de Mendoza por Mí. Buscar la actividad correspondiente a las visitas guiadas del Ecoparque. Seleccionar una de las fechas y franjas horarias disponibles. Completar los datos solicitados y confirmar la reserva.

Los turnos estarán distribuidos en distintos horarios, aproximadamente a las 10, 12, 14 y 16. Cada grupo tendrá un cupo máximo de 40 personas.

Qué se puede ver en el renovado Ecoparque de Mendoza

La transformación del antiguo zoológico implicó un cambio de paradigma en la manera de vincularse con los animales. El nuevo espacio dejó atrás la exhibición como principal atractivo y prioriza el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

“Van a encontrar una historia, un recorrido, un lugar en donde los animales dejan de estar en la exposición invasiva y al servicio de la gente y del entretenimiento”, explicó Haudet. Y agregó: “Están acá por algún motivo en particular, que generalmente es su rehabilitación y su cuidado. No están a la exposición ni al servicio nuestro“.

Durante el circuito, los visitantes podrán conocer la historia del predio y las transformaciones que atravesó desde su etapa como zoológico hasta convertirse en un espacio dedicado a la conservación y recuperación de fauna.

El recorrido no está pensado para la observación directa de animales, aunque existe la posibilidad de encontrarse con algunos ejemplares que habitan libremente en el lugar.

“Probablemente se encuentren con algún animal que habite en nuestro espacio de forma libre: zorros, coipos, maras y muchas aves, pero siempre con un respeto hacia esos individuos”, señaló el director.

De los casi 3.000 ejemplares que habitaban el predio cuando cerró sus puertas en mayo de 2016, actualmente quedan alrededor de 1.050. Una parte de las 46 hectáreas está destinada exclusivamente al bienestar animal y permanecerá restringida a los visitantes.

El circuito habilitado permite recorrer el sector bajo del antiguo paseo, donde hay cartelería informativa y propuestas de interpretación ambiental. También se incorporaron audioguías y recorridos accesibles en Lengua de Señas Argentina (LSA) mediante códigos QR.

El Ecoparque también funciona como centro de rehabilitación de fauna

Además de su propuesta educativa, el Ecoparque funciona como centro de recepción, rehabilitación y derivación de fauna silvestre. Durante 2026, más de 700 animales pasaron por sus instalaciones y, según informó el Gobierno provincial, la mayoría logró regresar a su hábitat natural.

En el sector destinado al bienestar animal, que permanecerá cerrado al público, se encuentran los ejemplares que necesitan cuidados especializados, ya sea porque no pueden ser trasladados o porque atraviesan procesos de recuperación.

Durante las visitas guiadas también se explican las tareas de rescate, rehabilitación y recuperación de animales, los procedimientos para su liberación y las alternativas de derivación a centros especializados cuando no pueden regresar a su ambiente natural.

Los recorridos están a cargo de especialistas en interpretación ambiental y conservación, con la participación de veterinarios, cuidadores y equipos técnicos de Fauna y Forestación del Ecoparque.