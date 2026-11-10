Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 11 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 11 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 11 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este miércoles 11 de noviembre:
Capital
- Entre calles Sarmiento, Juan Moreira, Cerro de la Gloria e Hilario Cuadros. En calle Próspero Velazquez, entre Hilario Cuadros y Francisco Giorlando. En la entrada del Anfiteatro y en el barrio Mirador del Cerro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Benielli, Bermúdez, Franklin Villanueva y Lahir Estrella o Proyectada G. En el barrio Solares de Urquiza y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 10.00 a 13.30 h.
- En callejón Rodríguez, hacia el norte de Bandera de los Andes; Kilómetro 8. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Estrada, entre Berutti y Juan Godoy. Entre calles Qatarí, Estrada, Malargüe y Juan Díaz de Solís; Villanueva. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Almirante Brown, Los Girasoles, Los Plátanos y Cofraternidad. En el barrio Jardín El Sauce y áreas adyacentes; El Sauce. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle San Martín Norte, entre calle 5 y Ruta Provincial N°31. En calle 5, hacia el oeste de San Martín Norte. En calle Sadec, hacia el sur de calle 5; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En barrio El Coral, club Murialdo, camping Poder Judicial y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Proyectada I393, Proyectada I390, Proyectada I354, Proyectada I355, Proyectada I395 y Ruta Provincial N°60; Isla Chica. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Manuel A. Sáez, entre Laprida Sur y Maza. En calle Ozamis Sur, entre Manuel A. Sáez y Pedro Molina. En el loteo Cooperativa Vivienda Coviarq y barrio Aoma y zonas aledañas; Russell. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Tabanera, entre calle Fuerte Las Rosas y callejón Pedro Méndez. En el loteo Rafael Carlos y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Luis Danti, entre Bodega Finca Pepper Tree Vineyards y corredor Productivo o Ruta Provincial N°94. En Finca La Sisi y áreas adyacentes; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Gualtallary. En calle La Costa, entre Independencia y La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Independencia, entre Ruta Provincial N°89 y calle La Costa. En el barrio Oficiales; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Videla Castillo, entre carril Calise Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle San Martín, entre Ruta Nacional N°40 y calle El Indio. En el barrio Los Manzanos; El Cepillo. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°173, entre el predio de La Virgen y La Barra; Valle Grande. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Juan Suter, entre Sarmiento y Coronel Suárez y áreas adyacentes; El Toledano. De 10.00 a 12.00 h.