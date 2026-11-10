Se vienen días soleados y máximas de 34° en Mendoza: ¿Cuándo volverían las lluvias?

Después de una mañana marcada por lluvias y tormentas aisladas, el tiempo mejorará en el Gran Mendoza. El pronóstico anticipa jornadas calurosas hasta el jueves y un molesto viento Norte. Cuándo podrían volver las tormentas.

El calor volverá a ser protagonista en Mendoza durante los próximos días. Después de un martes que comenzó con lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia, las condiciones mejoraron pasado el mediodía y el pronóstico anticipa jornadas con más sol y temperaturas en ascenso para los próximos días. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas sobre las lluvias llegando al fin de semana.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, este miércoles 11 de noviembre se espera una jornada calurosa, con poca nubosidad y una temperatura máxima de entre 31 y 33 grados. Para el jueves, en tanto, el termómetro podría alcanzar los 34 grados.

Sin embargo, la estabilidad no se mantendría durante todo el fin de semana. Las previsiones anticipan un cambio en las condiciones y la posibilidad de que regresen las tormentas a partir del viernes.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Para este miércoles 11 de noviembre, el pronóstico indica tiempo caluroso y poca nubosidad, con predominio de viento del sector norte.

El viento será débil y se espera que afecte a todo el llano provincial entre las 12 y las 21. La temperatura máxima se ubicará entre los 31 y 32 grados, mientras que la mínima será de 14 grados en Malargüe y de 16 grados en el resto de la provincia.

En la cordillera se espera cielo despejado desde el mediodía. Hacia la noche podría registrarse nubosidad parcial en los sectores norte y sur, aunque sin precipitaciones.

Jueves: más calor y una máxima de 34 grados

El jueves 12 de noviembre continuará el ascenso de la temperatura. La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una máxima de 34 grados, con una mínima de 15 grados en Malargüe y de 19 grados en el resto de Mendoza.

Durante la jornada habrá nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente nublado y otros de mayor despeje. Además, se espera viento leve del norte, con desplazamiento hacia el sur, entre las 12 y las 20, principalmente en las zonas norte y sur del llano provincial.

En alta montaña también se prevé nubosidad parcial durante la tarde, sin precipitaciones.

Cuándo volverían las lluvias a Mendoza

Después de dos jornadas marcadas por el calor y las condiciones de estabilidad, las tormentas podrían regresar a Mendoza desde el viernes.

Hacia el domingo también se espera una modificación de las condiciones meteorológicas. Según anticipan los pronósticos estaría “parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera en la mañana”. La mínima podría llegar a los 17 grados, mientras que la máxima llegaría a 26 grados.