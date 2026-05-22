Un importante supermercado busca personal para Mendoza, San Juan y Córdoba: cuáles son los puestos disponibles

La reconocida cadena de supermercados abrió una nueva búsqueda laboral para sumar personal en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

La reconocida cadena mendocina de supermercados, Atomo, lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar trabajadores en distintas áreas y sucursales de la región. La convocatoria incluye vacantes en Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, con oportunidades para perfiles operativos, administrativos y profesionales.

La empresa mendocina Atomo Supermercados abrió una nueva convocatoria de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en diferentes provincias del país. La firma, que cuenta con más de 50 años de trayectoria y más de 120 sucursales, publicó diversas ofertas laborales a través de su portal oficial de empleos.

La búsqueda apunta a cubrir puestos en áreas como repositor, cajero, atención al cliente, logística, mantenimiento, recursos humanos, diseño y redes sociales, entre otras.

La compañía fue fundada en Mendoza por José Jesús Millán y actualmente se consolidó como una de las cadenas de supermercados más importantes del oeste argentino.

Qué puestos de trabajo buscan cubrir

Según detallaron desde la empresa, actualmente hay más de 20 vacantes activas para distintos perfiles laborales. Entre los puestos disponibles se encuentran:

Repositor

Cajero

Chofer

Mantenimiento

Panadería

Servicio técnico

Supervisor

Control de stock

Analista de datos

Diseñador gráfico

Abogado

Responsable de Recursos Humanos

Social Media

Auditor

Mecánico

Las vacantes están distribuidas entre sucursales y centros operativos de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

Cuáles son los requisitos para postularse

Desde la firma explicaron que los requisitos varían según el puesto. En algunos casos solicitan únicamente secundario completo y conocimientos básicos de informática, mientras que en otros se requiere experiencia previa vinculada al área específica.

Cómo enviar el CV para trabajar en Átomo

Las personas interesadas en formar parte de la empresa pueden postularse de manera online a través del portal oficial de empleos de la cadena.

El proceso consiste en ingresar al sitio, seleccionar el puesto deseado y completar los datos personales junto con la carga del currículum vitae.

Portal de empleos: Postularse en Átomo Supermercados