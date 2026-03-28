Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad incorpora personal a su equipo de trabajo

La firma mendocina que trabaja en soluciones tecnológicas para hogares y empresas se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

La empresa MS-1 Sistemas de Seguridad abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. La firma cuenta con más de una década de experiencia en el rubro y se dedica al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, integrando cámaras, alarmas, control de accesos y soluciones de domótica para hogares, comercios e industrias.

Con base en la provincia, también desarrolla proyectos eléctricos y tecnológicos completos, posicionándose como una empresa integradora que combina distintas áreas en una sola solución.

En esta ocasión, la compañía busca sumar personal técnico para tareas en campo.

Acerca del trabajo

El puesto está orientado a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica, incluyendo cámaras, alarmas y otros dispositivos tecnológicos.

Se trata de un rol técnico con trabajo en terreno, donde también se requiere trato directo con clientes y capacidad de resolución en campo.

Requisitos

Experiencia en instalaciones (excluyente)

en instalaciones Conocimientos eléctricos o electrónicos

o Manejo básico de herramientas y resolución en campo

y resolución en campo Responsabilidad y compromiso

y compromiso Buen trato con clientes

Licencia de conducir (valorado)

Cómo postular

Las personas interesadas deben enviar su CV a: info@ms1seguridad.com