Video: polémica e indignación por la detención de un vendedor ambulante frente al Hospital Notti

El operativo ocurrió en las inmediaciones del Hospital Notti, en Guaymallén, y quedó registrado en video. La familia del comerciante denunció abuso de autoridad y el caso generó un fuerte debate en redes sociales.

Un operativo realizado por preventores y efectivos policiales frente al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén, desató una fuerte polémica en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes de la detención de un vendedor ambulante que trabajaba en la zona. Según se puede ver en el video, el hombre terminó con sus churros y pastelitos tirados en el piso, mientras los municipales alzaban todo.

El hombre vendía churros y pastelitos en las inmediaciones del hospital cuando fue abordado por inspectores municipales que le solicitaron retirarse del lugar.

Según relató su hija a través de las redes sociales, el comerciante aseguró que nunca había sido notificado previamente y sostuvo que trabaja como vendedor ambulante desde hace años en la zona.

La denuncia de la familia tras la detención

De acuerdo al relato difundido por su hija, el episodio ocurrió el martes 19 de mayo cerca de las 8 de la mañana.

La joven explicó que un preventor municipal le pidió a su padre que abandonara el lugar porque no podía continuar con la venta fuera del hospital. En medio de la discusión, el hombre habría intentado evitar que le retiraran el canasto y el carrito donde transportaba los productos que comercializaba.

“Mi papá trabaja hace muchísimo tiempo vendiendo pastelitos, churros y café. Solo quería proteger sus cosas”, expresó la mujer en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse. Además, aseguró que uno de los inspectores comenzó a golpear el carrito y el canasto donde el comerciante guardaba la mercadería.

@valeriaelizabethc34 LES AGRADECERÍA SI PUEDEN DIFUNDIR PARA QUE PUEDAN SOLTAR A MI PAPÁ Y EN MI PERFIL ESTÁ EL VIDEO DE LA DETENCIÓN DE MI PAPÁ @El Siete ♬ sonido original – LEVALE 🩵

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran parte del procedimiento realizado frente al hospital pediátrico. En el video puede verse al hombre siendo reducido y esposado por efectivos policiales mientras varias personas observaban la escena.

La familia denunció que existió un uso excesivo de la fuerza y aseguró que algunos testigos que se encontraban en el lugar afirmaron que el vendedor no habría agredido físicamente a los preventores.

Sin embargo, según la versión mencionada por los inspectores, el comerciante habría golpeado a uno de ellos durante la discusión previa a la detención. Hasta el momento no trascendió información oficial detallando cómo avanzará la causa ni cuál fue la intervención exacta de los agentes involucrados.

@valeriaelizabethc34 JUSTICIA POR MI PAPÁ UN HOMBRE QUE SOLO SE LEVANTO EL LUNES A BUSCAR EL PAN PARA EL DÍA. GRACIAS A TODOS POR LA DIFUSIÓN Y UNA MONOS TODOS EN ESTA CAUSA #trabajador #JUNTOS @El Siete @canal9televida @Canal 9 Mendoza ♬ sonido original – LEVALE 🩵

Fuerte repercusión en redes sociales

El caso generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el accionar policial y expresaron solidaridad con el trabajador ambulante.

La publicación realizada por la hija del comerciante fue compartida cientos de veces y abrió nuevamente el debate sobre la situación laboral de quienes dependen de la venta ambulante para subsistir.

“Queremos que se visibilice a las personas que vivimos de vender en la calle porque no todos tienen la posibilidad de tener un local”, expresó la joven. Además, sostuvo que este tipo de trabajadores forman parte de una realidad social que existe desde hace años en Mendoza y reclamó que no se utilice la violencia durante los controles.