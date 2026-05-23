Tragedia en Godoy Cruz: murió un hombre tras caer con su auto a un canal

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en Godoy Cruz, cuando el conductor de un Audi A3 perdió el dominio del vehículo al llegar a la rotonda del Puente San Vicente, cayó a un canal aluvional y murió en el lugar.

Un hombre murió durante la madrugada de este sábado luego de caer con su auto a un canal aluvional en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió en la rotonda del Puente San Vicente y calle San Francisco de Asís.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió cerca de las 4.24 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vehículo dentro del cauce. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Audi A3 blanco en el interior del canal y a su conductor sin signos de vida.

Personal de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) descendieron hasta el vehículo y constataron el fallecimiento del hombre, cuya identidad aún no había sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del 911, el conductor circulaba por calle San Francisco de Asís hacia el sur y, al llegar a la rotonda, perdió el dominio del auto y terminó cayendo al canal.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.