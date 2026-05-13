Una maceta con marihuana cayó desde un balcón y golpeó a una mujer

La víctima, de 55 años, sufrió una fractura y hematomas tras el impacto. El insólito accidente ocurrió en pleno centro de Rosario.

Una caminata cotidiana terminó en un accidente inesperado cuando una maceta con una planta de marihuana cayó desde lo alto de un edificio y golpeó a una mujer que transitaba por la vereda. El episodio, ocurrido en una zona céntrica, generó sorpresa entre los peatones y derivó en un operativo policial.

La víctima, de 55 años, recibió el impacto en el hombro derecho y, por centímetros, el golpe no fue en la cabeza. El accidente le provocó una fractura en la muñeca derecha y diversos hematomas, por lo que debió ser trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

El hecho se produjo alrededor de las 13:40 en el centro de Rosario. Testigos presenciales alertaron de inmediato a las autoridades y al servicio de emergencias, que acudieron rápidamente para asistir a la mujer. La secuencia sorprendió a quienes transitaban por la zona, que no podían creer lo ocurrido.

La Policía de Santa Fe inició una investigación para identificar el piso y el departamento desde el cual se precipitó la maceta. El hallazgo de la planta de cannabis dentro del recipiente abrió una línea paralela de indagación vinculada a la tenencia de estupefacientes, además de la responsabilidad por el accidente urbano.

El episodio generó debate en redes sociales por lo insólito del accidente y por la presencia de una planta de marihuana en un balcón urbano. Más allá de la curiosidad, el caso expone riesgos de seguridad en edificios y la necesidad de reforzar medidas preventivas para evitar la caída de objetos. La mujer, por fortuna, se recupera de sus lesiones mientras el hecho continúa bajo investigación policial.

En Argentina, la tenencia de cannabis en domicilios particulares sigue siendo un tema sensible, con discusiones abiertas sobre regulación, consumo personal y cultivo doméstico.