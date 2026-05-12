Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 13 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 13 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 13 de mayo

Estos son los cortes de luz para este miércoles 13 de mayo:

Ciudad

Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.

En las intersecciones de calle Carlos Berdasco con Raúl Alfonsín, Juana Azurduy y adyacencias. En las manzanas “E” y “5” del barrio La Favorita y cercanías. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 20 de Junio, entre Simón Bolívar y Pablo Neruda. En el barrio San Francisco de Asís. De 9.45 a 13.45 h.

Guaymallén

En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y proyectada G131. En calles Miralles y San Miguel, hacia el sur de Mauricio Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Carlos Darwin, Dorrego, Blanco Encalada y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Darwin, Alem, Amado Nervo, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.30 h.

Luján

Entre calles Alvear, San Martín, Lamadrid, Modesto Lima y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.

Maipú

En calle Proyectada I128, hacia el norte de Los Valencianos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Pelegrina, entre Zingaretti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

En calle Iriarte, entre Estación Transformadora El Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno; Gualtallary. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle La Argentina. En el barrio Raíces del Valle; El Totoral. De 9.20 a 11.20 h.

San Rafael