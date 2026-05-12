Su perro lo salvó del ataque de un jabalí y él inició una colecta para operarlo

El trabajador rural sufrió graves heridas mientras regaba una finca en Jocolí. Su perro de apenas 10 meses se interpuso para defenderlo y terminó gravemente herido. Ahora buscan recaudar dinero para la cirugía del animal.

Un trabajador rural fue atacado por un jabalí mientras realizaba tareas de riego en una finca de Lavalle y aseguró que su perro le salvó la vida al enfrentarse al animal en medio del ataque. La víctima fue identificada como Daniel Quiroga, quien sufrió heridas de consideración en la zona de la ingle y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central. Sin embargo, quien quedó en estado más delicado fue su perro de apenas 10 meses, que terminó gravemente herido tras intervenir para defender a su dueño.

Cómo fue el ataque del jabalí en una finca de Jocolí

Según relató Quiroga, el hecho ocurrió el pasado 5 de mayo cuando trabajaba regando en una finca ubicada en la zona rural de Jocolí. El hombre estaba acompañado por varios perros cuando comenzó a escuchar ladridos insistentes entre unos algarrobos.

“Yo andaba regando en el fondo de la finca y sentía ladrar los perros entre los algarrobales. Me acerqué y me encontré con un chancho jabalí”, contó.

De acuerdo con su testimonio, el animal reaccionó de manera agresiva y lo atacó directamente. “Me chocó y me volteó. Me hirió con los colmillos”, explicó el trabajador rural sobre los momentos de desesperación que vivió mientras intentaba escapar.

En medio del ataque, uno de los perros se lanzó contra el jabalí y logró distraerlo, permitiendo que Quiroga pudiera escapar. “En la segunda vez que me atacó, el perro se metió al medio y ahí fue cuando lo lastimó. Si no fuera por él, yo hoy no estaría acá”, aseguró emocionado.

Luego del ataque, Quiroga logró caminar hasta un puesto cercano para pedir ayuda, pese a la importante pérdida de sangre provocada por la herida en la ingle. El trabajador fue trasladado primero al Hospital Sícoli y posteriormente derivado al Hospital Central, donde debieron practicarle una cirugía y colocarle diez puntos de sutura.

Sin embargo, el animal sufrió una grave herida en el abdomen producto del ataque del jabalí y tuvo que ser asistido de urgencia por un veterinario, quien realizó una primera sutura para estabilizarlo.

Pide colaboración para operar al perro que le salvó la vida

Tras el episodio, Daniel Quiroga inició una colecta solidaria para poder afrontar los gastos veterinarios y salvar a su mascota. Según explicó, la cirugía era urgente y el costo superaba ampliamente sus posibilidades económicas. “Me pedían $35.000 por la consulta y $190.000 por la operación”, señaló.

Finalmente, gracias a la colaboración de vecinos y personas que conocieron la historia a través de redes sociales y medios locales, el perro pudo ser trasladado a una veterinaria para ser operado. “Gracias a Dios mucha gente ayudó. Estoy muy agradecido porque gracias a eso lo pudieron intervenir”, expresó.