Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan ayudantes de cocina con pocos requisitos para una importante empresa

La convocatoria está orientada a cubrir puestos de ayudante y peón de cocina para una importante empresa de viandas ubicada en Guaymallén, Las Heras y San Rafael.

Una importante empresa del rubro gastronómico difundió una nueva convocatoria laboral en la provincia de Mendoza orientada a cubrir puestos de ayudante y peón de cocina. Se trata de Clisa, quienes se dedican a la alimentación institucional para hospitales, penitenciarias y otras instituciones.

Acerca de la convocatoria

La vacante de trabajo está destinada a tareas de manipulación de alimentos, bajo modalidad full time y en turnos rotativos.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo detallado, los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:

Secundario finalizado con analítico.

Carnet de manipulación de alimentos.

Disponibilidad horaria para trabajar en horarios rotativos

Trabajo en Mendoza: ¿cómo postular?

Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deberán enviar su currículum vitae al mail: selección@clisainterior.com.ar y en el asunto deben colocar el puesto al que se están postulando: ayudante cocina o peón de cocina.

También las personas interesadas pueden cargar su cv a través de la página oficial de la empresa: https://clisainterior.com/contactanos/#parte-nosotros