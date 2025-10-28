Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega de Maipú incorpora personal a su equipo de trabajo

Bodega de Maipú se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Una reconocida bodega del Gran Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar operarios en tareas de fraccionamiento y de bodega durante la temporada.
Acerca del puesto de trabajo
- Ubicación: San Roque, Maipú (Mendoza)
- Modalidad: Temporada
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia comprobable en tareas de fraccionamiento o trabajos de bodega.
- Residencia en Maipú o zonas aledañas.
- Edad: entre 30 y 40 años.
- Secundario completo (excluyente).
- Movilidad propia (excluyente), ya que la bodega se encuentra en San Roque.
- Disponibilidad para trabajo de temporada.
- Disponibilidad para horarios rotativos (excluyente).
Beneficios que ofrece la bodega
- Estacionamiento disponible dentro del predio.
- Ropa de trabajo y refrigerio diario.
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 208 6632.