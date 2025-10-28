Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega de Maipú incorpora personal a su equipo de trabajo

Bodega de Maipú se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Redacción ElNueve.com

Una reconocida bodega del Gran Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar operarios en tareas de fraccionamiento y de bodega durante la temporada.

Acerca del puesto de trabajo

  • Ubicación: San Roque, Maipú (Mendoza)
  • Modalidad: Temporada

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia comprobable en tareas de fraccionamiento o trabajos de bodega.
  • Residencia en Maipú o zonas aledañas.
  • Edad: entre 30 y 40 años.
  • Secundario completo (excluyente).
  • Movilidad propia (excluyente), ya que la bodega se encuentra en San Roque.
  • Disponibilidad para trabajo de temporada.
  • Disponibilidad para horarios rotativos (excluyente).

Beneficios que ofrece la bodega

  • Estacionamiento disponible dentro del predio.
  • Ropa de trabajo y refrigerio diario.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 208 6632.

