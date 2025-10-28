Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega de Maipú incorpora personal a su equipo de trabajo

Bodega de Maipú se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Una reconocida bodega del Gran Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar operarios en tareas de fraccionamiento y de bodega durante la temporada.

Acerca del puesto de trabajo

Ubicación: San Roque, Maipú (Mendoza)

Modalidad: Temporada

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable en tareas de fraccionamiento o trabajos de bodega.

Beneficios que ofrece la bodega

Estacionamiento disponible dentro del predio.

Ropa de trabajo y refrigerio diario.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al 261 208 6632.