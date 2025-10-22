¿Buscás trabajo en Mendoza?: kiosco incorpora personal para atención al público

El comercio, dedicado al rubro bebidas y atención las 24 horas, lanzó una búsqueda laboral para sumar nuevos empleados. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Un reconocido kiosco de bebidas ubicado en Rodeo del Medio, identificado como Kiosco Nicolás, abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar personal masculino en el área de atención al público.

La propuesta está dirigida a personas responsables, proactivas y con buena presencia, interesadas en formar parte de un equipo con ritmo dinámico y atención continua.

Acerca del puesto de trabajo

El pago es semanal y el puesto se desempeña en Rodeo del Medio, Mendoza.

Principales responsabilidades

Atención al cliente en mostrador.

Manejo de caja y cobros con diferentes medios de pago.

Control de stock y reposición de productos.

Mantenimiento del orden y la limpieza del local.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia previa en atención al público (preferentemente en kioscos, minimarkets o despachos de bebidas).

Excelente trato con el cliente y habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver situaciones con rapidez.

Puntualidad, compromiso y buena actitud.

Disponibilidad horaria y predisposición para trabajar en equipo.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden enviar su CV o mensaje con sus datos al WhatsApp +54 9 2615 93-3420.