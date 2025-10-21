¿Buscás empleo en Mendoza?: reconocida empresa de transporte incorpora personal a su equipo de trabajo

Andesmar, la reconocida empresa de transporte mendocina abrió una nueva búsqueda laboral para sumar choferes a su equipo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Andesmar Argentina, una de las compañías de transporte más importantes del país, anunció que se encuentra en la búsqueda de conductores de larga distancia para cubrir nuevos recorridos nacionales e internacionales.

¿Cuáles son los requisitos?

Licencia de conducir interjurisdiccional (Categoría D3).

de conducir interjurisdiccional (Categoría D3). Experiencia comprobable en manejo de colectivos de larga distancia y doble piso.

comprobable en manejo de colectivos de larga distancia y doble piso. Conocimiento de rutas argentinas (Jujuy–Gallegos / Mendoza–Buenos Aires).

de rutas argentinas (Jujuy–Gallegos / Mendoza–Buenos Aires). Experiencia en pasos fronterizos a países limítrofes.

a países limítrofes. Residencia en Mendoza.

¿Cómo postularte?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su CV por WhatsApp al +54 9 261 753-4264, indicando en el asunto “Conductor de larga distancia”.