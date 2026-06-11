Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega busca responsable de mantenimiento eléctrico

Bodega mendocina se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Familia Falasco es una firma con trayectoria en la industria vitivinícola mendocina y presencia en la Zona Este de la provincia.
En esta oportunidad, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar un profesional al área de mantenimiento para fortalecer la operación y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones productivas.
La posición corresponde al cargo de Responsable de Mantenimiento Eléctrico y tendrá como principal objetivo coordinar, supervisar y optimizar las tareas de mantenimiento en la planta.
Requisitos
Para postular, los candidatos deberán contar con:
- Formación universitaria en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Electromecánica.
- Experiencia previa en mantenimiento eléctrico dentro de entornos industriales.
Conocimientos requeridos
La empresa busca perfiles con experiencia y conocimientos en:
- Análisis y resolución de fallas.
- Mantenimiento preventivo y predictivo.
- Automatización industrial (PLC, software y hardware).
- Media tensión, tableros y transformadores.
- Interpretación de planos eléctricos.
- Herramientas informáticas como Windows, Office, MS Project y sistemas de gestión.
- Liderazgo de equipos.
- Gestión de presupuestos.
- Orientación a resultados y mejora continua.
Qué perfil busca la empresa
Además de los conocimientos técnicos, se valorarán competencias como:
- Proactividad y autonomía.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Compromiso con la seguridad y la sustentabilidad.
- Interés por el desarrollo y acompañamiento de personas.
Cómo postular
Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: wrubira@familiafalasco.com