Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega busca responsable de mantenimiento eléctrico

Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega busca responsable de mantenimiento eléctrico

Mendoza

Bodega mendocina se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Veronica Ojeda

Familia Falasco es una firma con trayectoria en la industria vitivinícola mendocina y presencia en la Zona Este de la provincia.

En esta oportunidad, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar un profesional al área de mantenimiento para fortalecer la operación y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones productivas.

La posición corresponde al cargo de Responsable de Mantenimiento Eléctrico y tendrá como principal objetivo coordinar, supervisar y optimizar las tareas de mantenimiento en la planta.

Requisitos

Para postular, los candidatos deberán contar con:

  • Formación universitaria en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Electromecánica.
  • Experiencia previa en mantenimiento eléctrico dentro de entornos industriales.

Conocimientos requeridos

La empresa busca perfiles con experiencia y conocimientos en:

  • Análisis y resolución de fallas.
  • Mantenimiento preventivo y predictivo.
  • Automatización industrial (PLC, software y hardware).
  • Media tensión, tableros y transformadores.
  • Interpretación de planos eléctricos.
  • Herramientas informáticas como Windows, Office, MS Project y sistemas de gestión.
  • Liderazgo de equipos.
  • Gestión de presupuestos.
  • Orientación a resultados y mejora continua.

Qué perfil busca la empresa

Además de los conocimientos técnicos, se valorarán competencias como:

  • Proactividad y autonomía.
  • Capacidad para tomar decisiones.
  • Compromiso con la seguridad y la sustentabilidad.
  • Interés por el desarrollo y acompañamiento de personas.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: wrubira@familiafalasco.com

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