Oportunidad de empleo en Mendoza: bodega busca responsable de mantenimiento eléctrico

Bodega mendocina se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Familia Falasco es una firma con trayectoria en la industria vitivinícola mendocina y presencia en la Zona Este de la provincia.

En esta oportunidad, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar un profesional al área de mantenimiento para fortalecer la operación y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones productivas.

La posición corresponde al cargo de Responsable de Mantenimiento Eléctrico y tendrá como principal objetivo coordinar, supervisar y optimizar las tareas de mantenimiento en la planta.

Requisitos

Para postular, los candidatos deberán contar con:

Formación universitaria en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Electromecánica.

Experiencia previa en mantenimiento eléctrico dentro de entornos industriales.

Conocimientos requeridos

La empresa busca perfiles con experiencia y conocimientos en:

Análisis y resolución de fallas.

y resolución de fallas. Mantenimiento preventivo y predictivo.

preventivo y predictivo. Automatización industrial (PLC, software y hardware).

industrial (PLC, software y hardware). Media tensión, tableros y transformadores.

tensión, tableros y transformadores. Interpretación de planos eléctricos.

de planos eléctricos. Herramientas informáticas como Windows, Office, MS Project y sistemas de gestión.

como Windows, Office, MS Project y sistemas de gestión. Liderazgo de equipos.

de equipos. Gestión de presupuestos.

Orientación a resultados y mejora continua.

Qué perfil busca la empresa

Además de los conocimientos técnicos, se valorarán competencias como:

Proactividad y autonomía.

y autonomía. Capacidad para tomar decisiones.

Compromiso con la seguridad y la sustentabilidad.

y la sustentabilidad. Interés por el desarrollo y acompañamiento de personas.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: wrubira@familiafalasco.com