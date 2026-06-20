Tragedia en Mendoza: encontraron muerto a un bebé de dos meses en Luján de Cuyo

El pequeño fue trasladado de urgencia a un centro de salud luego de que su madre alertara que no respiraba. El caso quedó bajo investigación como averiguación de muerte y se realizarán pericias para determinar qué ocurrió.

Un bebé de apenas dos meses fue hallado muerto este sábado luego de que su madre advirtiera que no presentaba signos vitales en una vivienda ubicada en el asentamiento San José en el departamento de Luján de Cuyo.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 10.20 horas, cuando la mujer se comunicó con la línea de emergencias para pedir asistencia ante la situación de su hijo.

Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con la madre y comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de asistir al menor.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, el bebé fue trasladado de urgencia junto a su madre a un centro asistencial. Sin embargo, los profesionales médicos confirmaron que el pequeño ya había fallecido.

Tras el deceso, la fiscalía ordenó la intervención del Grupo TEN para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las medidas investigativas necesarias.

De manera preliminar, la causa fue caratulada como “Averiguación de muerte” y las autoridades esperan los resultados de los estudios forenses para establecer las causas del fallecimiento.