Más carne en mal estado: decomisan 360 kilos en operativos en Las Heras y Guaymallén

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Rural junto a áreas de Bromatología. Detectaron carne y achuras en mal estado, sin condiciones adecuadas de conservación y productos comercializados sin habilitación.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural llevó adelante dos importantes operativos en los departamentos de Las Heras y Guaymallén que terminaron con el decomiso de 360 kilos de carne, achuras y embutidos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su venta y transporte.

Los procedimientos se realizaron el jueves con la participación de personal de Bromatología de ambos municipios, en controles destinados a prevenir la comercialización irregular de alimentos y proteger la salud de los consumidores.

El primer operativo tuvo lugar en un local comercial ubicado en la esquina de calles Río Diamante y Tandil, en Las Heras. Allí, efectivos de la Policía Rural y agentes de Bromatología inspeccionaron la mercadería que se encontraba a la venta.

Durante la revisión detectaron alrededor de 180 kilos de carne molida, embutidos y achuras que presentaban un estado de conservación inadecuado. Además, en la zona de desposte encontraron productos cárnicos almacenados en bandejas colocadas directamente sobre el piso, incumpliendo las normas de higiene correspondientes.

Ante estas irregularidades, intervino la Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal N°1, quien ordenó identificar al propietario y a los empleados del comercio, además del decomiso y la destrucción de la mercadería.

El segundo procedimiento ocurrió durante un patrullaje preventivo en la intersección de las calles Florida y Puebla, en el distrito de Corralitos, Guaymallén.

Los efectivos detectaron a un hombre que comercializaba productos alimenticios desde una camioneta equipada con una caja metálica artesanal. Al solicitar la documentación correspondiente, comprobaron que no contaba con la habilitación necesaria para el transporte ni para la venta de los productos.

Tras la intervención de Bromatología de Guaymallén, también se verificó que el vehículo no reunía las condiciones sanitarias requeridas para trasladar alimentos, por lo que la Justicia dispuso el decomiso de 180 kilos de achuras, el secuestro de la camioneta y la continuidad de las actuaciones correspondientes.