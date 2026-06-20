Operativo en el Cerro Arco: rescataron en helicóptero a un deportista que se lesionó mientras entrenaba

El hombre de 33 años realizaba una actividad deportiva en una zona detrás del cerro cuando sufrió una lesión en sus piernas. Un operativo conjunto de rescate permitió su traslado hasta un centro asistencial.

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la zona detrás del Cerro Arco, donde un deportista de 33 años tuvo que ser rescatado luego de sufrir una lesión mientras realizaba una actividad de entrenamiento al aire libre.

El alerta ingresó cerca de las 16.50 horas a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que activó la intervención de la Patrulla de Rescate de Alta Montaña. Debido a las características del terreno y la ubicación del hombre, se organizó un trabajo conjunto con el Cuerpo de Aviación Policial.

Para concretar la asistencia, se desplegó el helicóptero Halcón I, que trasladó hasta el lugar a personal especializado y un médico. Tras localizar al deportista, los rescatistas realizaron la aeroevacuación hacia la Base Cóndor, donde continuó la atención médica.

Según el diagnóstico inicial, el hombre presentaba esguinces en ambos tobillos y una posible fractura por avulsión del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Finalmente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al paciente hasta el Hospital Italiano, donde quedó bajo atención médica para realizar los estudios correspondientes y continuar con su tratamiento.