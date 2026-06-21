Jésica Cirio rompió el silencio tras la difusión de los videos con dólares y denunció ser víctima de extorsión

Tras la viralización de los videos en los que aparece junto a una importante suma de dólares, la conductora denunció una maniobra de extorsión y sostuvo que las imágenes fueron manipuladas.

La conductora y modelo Jésica Cirio salió a dar explicaciones luego de que se viralizaran una serie de videos en los que aparece junto a importantes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.

A través de un comunicado, aseguró que fue víctima de un hecho ilegal y denunció que el material fue obtenido sin su consentimiento.

En el escrito, la conductora afirmó que desde hace más de un año viene denunciando intentos de extorsión relacionados con esos archivos audiovisuales. Según explicó, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo una causa caratulada como “Cirio, Jessica s/ extorsión“.

De acuerdo con su versión, personas ajenas accedieron de manera ilegal a dispositivos y soportes donde almacenaba contenido personal. A partir de ese episodio, comenzó a recibir amenazas vinculadas con la posible difusión pública de ese material.

“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron denunciados ante la Justicia mucho antes de que este tema tomara estado público“, sostuvo la conductora.

La controversia se originó tras la difusión de siete videos que habrían sido grabados en 2023. En las imágenes se observa una gran cantidad de dólares en efectivo guardados dentro de una vivienda relacionada con Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La aparición del material generó un fuerte impacto mediático y reavivó las polémicas en torno al patrimonio del exfuncionario y de su entorno.

Además de denunciar la obtención ilegal de los archivos, Cirio puso en duda la versión de los videos que circuló públicamente. Según manifestó, las grabaciones presentan cortes, ediciones y alteraciones digitales que modifican el contenido original y sacan de contexto las imágenes.

La conductora sostuvo que el material difundido no refleja de manera fiel los hechos y aseguró que la Justicia cuenta con los elementos necesarios para analizar el caso.

En otro tramo del comunicado, Jésica Cirio defendió el origen de sus bienes y remarcó que trabaja desde los 18 años en distintas actividades privadas. Asimismo, afirmó que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos correspondientes y señaló que nunca recibió observaciones ni cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales.

Para finalizar, la conductora ratificó su voluntad de colaborar con la investigación en curso y aseguró que continuará aportando toda la información requerida por las autoridades.

“Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia“, concluyó en el comunicado difundido tras la aparición de los videos.