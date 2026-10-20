Alerta Naranja y Amarilla por tormentas y granizo: ¿a qué hora y dónde será más fuerte?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por fuertes tormentas en la provincia. En el Sur será el fenómeno más fuerte.

La provincia continúa marcada por la presencia del Súper Niño y fuertes tormentas. Este martes no estará exento de ello y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por tormentas: una Naranja y otra Amarilla. En esta nota de ELNUEVE.COM te vamos a informar lugares y horarios para que no te tome desprevenido.

Alerta Amarilla para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la Alerta Amarilla para toda la provincia. Está advertencia señala que la provincia será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes.

Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

¿A qué hora se producirían las tormentas?

Las tormentas se producirían por la tarde, es decir cerca de las 17 horas.

¿En qué zonas hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla se dará en toda la provincia.

¿Qué pasa con la Alerta Naranja?

El Sur provincial, en especial San Rafael y General Alvear estará afectada por tormentas fuertes u ocasionalmente severas, las mismas podrían estar acompañadas por abundante precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo de diversos tamaños.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿A qué hora se darían estas tormentas?

Estas tormentas se darían por la noche, es decir después de las 21.

¿En qué zonas?

La Alerta Naranja se sentirá en San Rafael y General Alvear.

¿Cómo estará este martes 20-10-2026?

Este martes estará mayormente nublado con lluvias y chaparrones, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Probabilidad de tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Miércoles 21-10-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Lluvias hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Jueves 22-10-2026

Mayormente nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Lluvias afectando principalmente el centro y sur provincial.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Sábado 24-10-2026

Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C