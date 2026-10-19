Mirá si pasaste la primera etapa para entrar al Poder Judicial: el listado de inscriptos para rendir

Más de 30.600 personas se anotaron para competir por 340 cargos administrativos en la Justicia mendocina. Ya se puede consultar la nómina de aspirantes y descargar el material oficial de estudio para rendir los exámenes.

El Poder Judicial de Mendoza publicó el listado de inscriptos al concurso de ingreso para cubrir 340 puestos administrativos en la Justicia provincial. En total, se anotaron 30.657 personas y quienes participaron ya pueden consultar la nómina oficial, mientras esperan que se anuncien las fechas de los exámenes. Además, ya está disponible el material de estudio para preparar la tercera instancia de evaluación.

El Poder Judicial de Mendoza publicó el listado de aspirantes inscriptos para el concurso de ingreso a la Justicia provincial, una convocatoria que reunió a 30.657 personas interesadas en acceder a uno de los 340 puestos disponibles.

La nómina corresponde al concurso para cubrir cargos de Personal Técnico y Administrativo, Oficial de Tercera, Clase 13, convocado mediante la Acordada N.º 32748. Los participantes pueden consultar sus datos en el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia.

Dónde consultar el listado de inscriptos al Poder Judicial de Mendoza

Las personas que completaron la inscripción pueden revisar la nómina publicada por la Dirección de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia.

El listado completo está disponible en el portal oficial del Poder Judicial de Mendoza:

Consultar el listado de inscriptos al concurso acá

Según informó el organismo, los apellidos y nombres que aparecen en la nómina son los registrados por cada aspirante en la aplicación Mi Argentina. Si algún dato necesita ser corregido, la persona concursante podrá solicitar la rectificación ante la Dirección de Recursos Humanos una vez avanzadas las etapas evaluativas.

Cuándo serán los exámenes para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

Por el momento, las fechas de los exámenes todavía no han sido anunciadas. El Poder Judicial informó que comunicará el cronograma a través de su página web y sus redes sociales institucionales.

La convocatoria busca cubrir 340 cargos de Auxiliar Administrativo, Clase 13, distribuidos en las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza, con puestos correspondientes a los turnos mañana y tarde.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli, destacó la cantidad de personas interesadas en participar del proceso y señaló que la inscripción constituye la primera etapa del concurso.

Más de 30.000 inscriptos para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

La convocatoria registró una fuerte concentración de aspirantes en la Primera Circunscripción Judicial, que comprende Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú y Luján de Cuyo.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, la distribución de las inscripciones fue la siguiente:

Primera Circunscripción: 70% de los inscriptos, aproximadamente 21.452 personas.

70% de los inscriptos, aproximadamente 21.452 personas. Sur provincial: 12,5%, correspondiente a General Alvear, San Rafael y Malargüe.

12,5%, correspondiente a General Alvear, San Rafael y Malargüe. Tercera Circunscripción: 12%, que comprende departamentos de la zona Este.

12%, que comprende departamentos de la zona Este. Valle de Uco: 5,5%.

En cuanto a las características de los aspirantes, el 70,8% son mujeres, el 29,1% son varones y el 0,1% se identificó como no binario.

La distribución por edad muestra que el grupo mayoritario tiene entre 18 y 35 años, con el 67,4% del total. A su vez, el 22,7% tiene entre 36 y 45 años; el 9%, entre 46 y 55; y el 0,9% supera los 56 años.

Poder Judicial de Mendoza: dónde descargar el material de estudio para rendir

El material oficial para preparar la tercera evaluación está disponible desde el 12 de octubre en la página web del Poder Judicial donde se puede descargar directamente. El temario incluye contenidos vinculados con:

Organización del Estado.

Poder Judicial de Mendoza.

Derechos Humanos.

Violencia de Género.

Atención para un Servicio de Justicia.

Acceder al material de estudio oficial

Cómo son los tres exámenes para ingresar a la Justicia de Mendoza

El proceso de selección contempla tres instancias de evaluación, con modalidades y requisitos diferentes.

Primer examen: cuestionario virtual

La primera etapa se realiza de manera virtual. Son dos jornadas. En cada una, los aspirantes deberán visualizar un video institucional subtitulado y posteriormente responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple sobre la temática expuesta en el video. Los videos estarán disponibles durante de un lapso de 30/40 minutos, y el cuestionario deberá ser respondido en 15 minutos desde que se encuentre habilitado.

Segundo examen: comprensión lectora presencial

La segunda evaluación es presencial, escrita y excluyente. Los aspirantes deben leer un texto y luego responder un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple vinculado con el mismo. El examen tendrá una duración de 30 minutos.

Tercer examen: evaluación sobre el material de estudio

La última instancia requiere preparar los contenidos publicados por el Poder Judicial. El material oficial ya puede descargarse desde la página institucional. Consistirá en un cuestionario de 50 (cincuenta) preguntas de opción múltiple, con 4 (cuatro) opciones posibles, sólo siendo una de ellas la respuesta correcta. El examen tendrá una duración de 40 (cuarenta) minutos.

Las fechas y las indicaciones específicas para cada evaluación se comunicarán a través de los canales oficiales del organismo.

El Poder Judicial advirtió sobre posibles estafas

La Suprema Corte de Justicia recordó que la inscripción, el material de estudio y los exámenes son completamente gratuitos. Por lo tanto, no se exige ningún pago para participar del concurso ni para rendir las evaluaciones.

Además, advirtió que los simulacros, bancos de preguntas y modelos de examen elaborados por plataformas externas no fueron necesariamente preparados ni aprobados por las comisiones examinadoras. Por ese motivo, utilizarlos no garantiza que las preguntas o los formatos coincidan con los de las pruebas oficiales.