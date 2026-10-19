Cortan el servicio de Metrotranvía este martes: en qué horarios dejará de funcionar

La interrupción comenzará durante la noche del martes 20 de octubre por trabajos eléctricos vinculados con la ampliación hacia Luján de Cuyo. El servicio volverá a funcionar con normalidad el miércoles.

El servicio del Metrotranvía de Mendoza tendrá una interrupción temporal durante la noche de este martes 20 de octubre, debido a trabajos relacionados con las obras de ampliación de la red. Según informó la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), las tareas forman parte de la Etapa III de ampliación y requieren adaptar las instalaciones eléctricas para conectar la traza actual con la nueva extensión hacia Luján de Cuyo.

Por este motivo, los últimos servicios saldrán en horarios especiales y el funcionamiento habitual se retomará durante la madrugada del miércoles.

Mendoza: a qué hora salen los últimos Metrotranvías este martes

La interrupción afectará los servicios nocturnos del martes 20 de octubre. Desde la STM detallaron los horarios de las últimas salidas:

Desde la estación Gutiérrez: a las 20.40.

a las 20.40. Desde Avellaneda: a las 21.30.

Quienes tengan previsto viajar durante la noche deberán tener en cuenta estos horarios para organizar sus traslados antes de la interrupción del servicio.

Cuándo volverá a funcionar el Metrotranvía

El servicio del Metrotranvía volverá a funcionar con normalidad el miércoles 21 de octubre, a partir de las 5:15 cuando sale el primer servicio.

La suspensión será temporal y estará vinculada exclusivamente con las tareas de adaptación eléctrica necesarias para avanzar con la ampliación de la red.

Por qué interrumpen el servicio del Metrotranvía

Los trabajos se realizan en el marco de la Etapa III de ampliación del Metrotranvía, que contempla la conexión de la infraestructura existente con la nueva traza hacia Luján de Cuyo.

Para concretar esa vinculación, es necesario ejecutar tareas de adecuación eléctrica que requieren interrumpir temporalmente la circulación de las unidades.

De esta manera, la STM avanzará con las obras previstas mientras que los usuarios deberán considerar los últimos horarios del martes y la reanudación del servicio durante la mañana del miércoles.