El Niño vuelve con alerta por tormentas en Mendoza: qué se espera para esta semana y en qué zonas

El pronóstico anticipa lluvias débiles en Mendoza para este martes y posibles precipitaciones en distintas zonas el miércoles. Además, un informe nacional advierte que podría llover más de lo habitual durante esta semana.

La provincia de Mendoza quedó bajo atención por la posibilidad de lluvias superiores a los valores habituales durante esta semana. El último boletín hidrometeorológico nacional incluyó a gran parte de la cuenca Desaguadero-Llancanelo entre las regiones con posibles excesos de precipitaciones para el período comprendido entre el martes 20 y el lunes 26 de octubre.

El escenario se da en un contexto marcado por la continuidad del fenómeno El Niño, cuya permanencia durante el último trimestre de 2026 tiene una probabilidad estimada del 100%, según el informe climático mencionado. Sin embargo, esta proyección no significa que vaya a llover todos los días ni que se produzcan inundaciones de manera inevitable.

La atención está puesta tanto en las precipitaciones que podrían registrarse como en las condiciones del suelo después de las lluvias recientes. Cuando la tierra tiene una elevada humedad, puede disminuir su capacidad de absorber nuevos aportes de agua y favorecer la escorrentía, es decir, el desplazamiento del agua sobre la superficie.

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El Niño: qué advierte el informe sobre las lluvias en Mendoza

El Boletín Hidrometeorológico N.º 7 contempla posibles excesos de precipitaciones entre el 20 y el 26 de octubre en la cuenca Desaguadero-Llancanelo, con excepción de su extremo norte. La señal comprende buena parte del territorio mendocino, aunque no permite determinar con precisión cuánto lloverá en cada departamento ni anticipar qué barrios podrían sufrir anegamientos.

El informe también plantea una perspectiva más húmeda para el período comprendido entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre, especialmente en el oeste de la región del Desaguadero. Por eso, el dato central es la posibilidad de precipitaciones por encima de lo habitual

Alerta naranja y amarilla por tormentas en Mendoza: qué zonas podrían ser las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes advertencias de nivel amarillo y naranja por tormentas e inestabilidad en diversos departamentos de la provincia. Los departamentos del sur mendocino, como San Rafael y General Alvear, se encuentran bajo alerta naranja, lo que anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos con abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional actividad eléctrica.

Por otro lado, el resto de los departamentos mendocinos tienen alerta amarilla por tormentas para este martes.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes 20 de octubre: ¿a qué hora se esperan las lluvias?

El pronóstico provincial anticipa una jornada con nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en distintos sectores de Mendoza.

En el Gran Mendoza y la zona Este, se espera que las precipitaciones puedan comenzar desde las 13 y extenderse durante la tarde, con posibilidad de continuidad hacia la noche y la madrugada del miércoles. En el sur provincial también podrían persistir las lluvias durante ese período.

Gran Mendoza y zona Este: cielo con nubosidad y probabilidad de lluvias débiles desde las 13, que podrían continuar durante la tarde y la noche.

En la zona Sur se espera la posibilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche y durante la madrugada del miércoles. Mientras que en Alta Montaña se espera mal tiempo, con precipitaciones débiles durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima promedio de 18°C en el llano. La mínima prevista es de 6°C en Malargüe y de entre 9°C y 10°C en el resto de la provincia

Respecto del viento, se prevé una circulación débil del norte durante algunas horas de la mañana en la zona Este. Desde las 19, podría rotar al sector sur y mantenerse durante parte de la madrugada del miércoles, con incidencia en las zonas Sur y Este.

Miércoles 21 de octubre: cuándo podrían volver las lluvias

Para el miércoles, el pronóstico prevé un comienzo de jornada con cielo despejado en la zona Este y el Valle de Uco. En cambio, Malargüe, San Rafael y General Alvear permanecerían parcialmente nublados.

Las condiciones podrían cambiar durante la segunda mitad del día:

Desde las 15: se espera un aumento de la nubosidad en el Valle de Uco.

se espera un aumento de la nubosidad en el Valle de Uco. Desde las 19: podrían registrarse precipitaciones en el oeste del Valle de Uco y Malargüe.

podrían registrarse precipitaciones en el oeste del Valle de Uco y Malargüe. A partir de las 22: las lluvias débiles podrían extenderse al oeste del Gran Mendoza y a la zona Este, mientras continuarían las precipitaciones en Malargüe.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve a débil del sector sur desde las 10, con posibilidad de que continúe durante la madrugada del jueves y afecte a las zonas Sur, Este y el Valle de Uco.