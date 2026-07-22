Obras en el Acceso Este: cuál es el tramo con más demoras para circular

Continúan los trabajos en la zona de Maipú y generan demoras en uno de los principales accesos a la Ciudad de Mendoza.

Las obras que se realizan sobre el Acceso Este, en el tramo correspondiente a Maipú, continúan generando modificaciones en la circulación y demoras.

El tránsito en dirección oeste se concentra en la colectora, a la altura del puente de San Pedro, debido a los trabajos que se ejecutan sobre la calzada principal. Esta situación provoca una mayor carga vehicular y hace que el recorrido demande más tiempo de lo habitual.

Por este motivo, quienes viajen desde la zona este de Maipú hacia la Ciudad deberán salir con anticipación y circular con paciencia, especialmente durante los horarios de mayor movimiento.

La intervención forma parte del plan de reconstrucción y mejora del Acceso Este (Ruta Provincial 22), una obra que se desarrolla por etapas y que contempla trabajos sobre distintos sectores de la calzada. El avance de las tareas obliga a implementar desvíos y esquemas de circulación variables para permitir el trabajo de las máquinas y mantener el tránsito.

Uno de los puntos que requiere especial atención se encuentra en el sector donde los vehículos que circulan hacia el oeste y hacia el este deben compartir parte de la calzada. En ese tramo, los conductores deben respetar la señalización y extremar las precauciones, ya que se produce una convivencia temporal de los flujos vehiculares.

El recorrido con circulación compartida se extiende durante aproximadamente dos kilómetros, hasta que el tránsito vuelve a encauzarse por la colectora correspondiente.

Desde Vialidad y el Gobierno de Mendoza se viene aplicando un esquema de desvíos que puede modificarse de acuerdo con el avance de los trabajos y el comportamiento del tránsito. Por eso, se recomienda a quienes deban utilizar el Acceso Este planificar el viaje con tiempo, reducir la velocidad y prestar atención a las indicaciones del personal vial y a la señalización instalada en la zona.

Las obras sobre este corredor comenzaron en mayo y forman parte de un proyecto de intervención integral que busca mejorar las condiciones de la calzada y la seguridad vial en uno de los principales accesos del Gran Mendoza.