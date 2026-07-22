Violento ataque en Maipú: un joven detenido tras herir con un machete a su vecino

La víctima, de 30 años, sufrió un corte en el cuello y fue trasladada de urgencia al Hospital Central. El agresor, de 26 años, fue capturado en un operativo policial y se le secuestró el arma blanca utilizada en el hecho.

En la noche del martes, un episodio de extrema violencia sacudió al barrio 25 de Mayo de Maipú, donde un hombre de 30 años resultó herido tras recibir un machetazo en el cuello durante una disputa con su vecino. El ataque, que se produjo en plena vía pública, generó alarma entre los residentes y motivó un rápido despliegue de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Según informaron fuentes policiales, la víctima identificada fue encontrada inconsciente y con una herida cortante en la zona del cuello. De inmediato fue trasladada al Hospital Central, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación.

El presunto agresor, de 26 años, fue detenido horas más tarde en el barrio 23 de Agosto, tras un operativo de búsqueda que incluyó allanamientos en distintos domicilios. En el procedimiento se secuestró un machete de 50 centímetros, considerado la principal evidencia en la causa.

La Oficina Fiscal de Maipú quedó a cargo de la investigación y ordenó pericias sobre el arma blanca para determinar su vinculación directa con el ataque. Además, se indaga en los antecedentes de conflictos previos entre los involucrados, ya que vecinos señalaron que existían disputas personales que podrían haber motivado la agresión.

Las autoridades remarcaron la importancia de denunciar amenazas o agresiones previas para evitar que las disputas deriven en episodios de mayor gravedad. En paralelo, se evalúa la posibilidad de implementar mediaciones comunitarias como herramienta para reducir la conflictividad en zonas vulnerables.

Por estas horas, la víctima continúa recuperándose en el Hospital Central, mientras que el detenido quedó a disposición de la justicia y podría enfrentar cargos por lesiones graves.