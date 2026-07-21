Acusan a una pareja de robar un medidor de gas con un cochecito de bebé en Godoy Cruz

El hecho ocurrió en el barrio Covimet y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima denunció que deberá volver a pagar la reposición del medidor mientras espera que restituyan el suministro de gas.

Una nueva denuncia por robo de medidores de gas en Mendoza volvió a poner en alerta a los vecinos. Esta vez ocurrió en el barrio Covimet, en Godoy Cruz, donde una familia quedó sin suministro tras el presunto accionar de una pareja que fue captada por cámaras de seguridad mientras circulaba con un cochecito de bebé. Según relató el propietario de la vivienda, el hecho ocurrió durante la tarde y, desde entonces, permanece sin gas a la espera de la intervención de Ecogas. Además de la falta del servicio, deberá afrontar nuevamente el costo de reposición del equipo.

El episodio ocurrió cerca de las 16 sobre calle Bragado, entre Terrada y Azul, en Godoy Cruz.

Las imágenes de seguridad muestran a un hombre que se detiene junto al gabinete del gas mientras una mujer permanece a pocos metros empujando un cochecito de bebé. De acuerdo con la denuncia, en apenas unos segundos el sospechoso retiró el flexible del medidor y ambos continuaron caminando con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y ahora forma parte de la investigación.

La familia quedó sin gas y deberá pagar nuevamente el medidor

El damnificado explicó que vive junto a su esposa y sus dos hijos, uno de ellos un bebé, y que desde el robo permanecen sin suministro de gas. Tras descubrir el faltante realizó varios reclamos ante Ecogas, aunque hasta el momento de la denuncia seguía esperando la reposición del servicio.

La situación genera un doble perjuicio económico, ya que el vecino había reemplazado recientemente el regulador y el flexible debido a una pérdida. Según contó, todavía estaba abonando ese trabajo en cuotas cuando sufrió el nuevo robo. “Lo cambié en enero porque tenía una pérdida. Todavía me faltaba pagar la última cuota y ahora voy a tener que volver a comprar todo de nuevo”, explicó.

El robo de medidores de gas, una modalidad que crece en Mendoza

El robo de medidores de gas se convirtió en una modalidad cada vez más frecuente en distintos departamentos de Mendoza. Los delincuentes suelen sustraer las piezas de cobre para comercializarlas en el mercado ilegal, dejando a las familias sin un servicio esencial y obligándolas a afrontar los gastos de reparación.

Actualmente, la reposición de un medidor y sus componentes puede representar un desembolso cercano a los $60.000, aunque el monto varía según el trabajo que deba realizar la empresa distribuidora.

Por qué no se pueden colocar candados en los gabinetes de gas

Muchos vecinos se preguntan por qué no protegen los medidores con candados o cadenas. Sin embargo, los gabinetes deben permanecer accesibles para permitir las inspecciones periódicas del personal de Ecogas y facilitar una intervención inmediata ante cualquier emergencia relacionada con la red de gas.

Por ese motivo, los usuarios cuentan con pocas alternativas para evitar este tipo de robos, más allá de instalar cámaras de seguridad o reforzar la vigilancia en la zona.