Un mendocino mostró el deplorable estado de la Ruta 151 y se volvió viral: “no son baches, sino cráteres” 

El influencer mendocino El Joni denunció en redes sociales el crítico estado de la Ruta Nacional 151 y generó una fuerte repercusión. Miles de usuarios compartieron sus propias experiencias y volvieron a reclamar obras urgentes.

El mal estado de la Ruta Nacional 151 volvió a quedar en el centro de la escena luego de que un influencer mendocino publicara un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa el deterioro extremo del asfalto, con enormes pozos que complican la circulación y representan un serio riesgo para quienes transitan diariamente por este corredor que une Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El creador de contenido, conocido como El Joni, recorrió uno de los sectores más afectados durante la noche y mostró la magnitud de los pozos, al punto de introducirse completamente dentro de uno de ellos para dimensionar el deterioro de la calzada.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Junto al video, el influencer expresó su indignación por el estado de la ruta. “Una verdadera vergüenza. Una ruta tan importante como la Ruta 151 no puede estar en estas condiciones. Literalmente, es intransitable; ya no son baches, son cráteres”, escribió.

Durante el video también describió las consecuencias que enfrentan quienes deben circular por la zona. “Rompés cubiertas, suspensión, destruís el auto y viajás con miedo todo el tiempo”, afirmó mientras mostraba los profundos pozos que cubren gran parte del recorrido.

Conductores denunciaron roturas de vehículos y viajes interminables

El video despertó una catarata de testimonios de automovilistas que aseguraron haber sufrido daños mecánicos al transitar por la Ruta Nacional 151. Una usuaria relató que durante un viaje hacia Copahue rompió dos neumáticos de una camioneta nueva debido a los pozos del camino.

Otro conductor aseguró que demoró casi dos horas para recorrer apenas 70 kilómetros debido a la necesidad de esquivar permanentemente los enormes desniveles del asfalto. También hubo quienes remarcaron que el deterioro lleva décadas sin resolverse y calificaron la situación como “una vergüenza” para una ruta nacional de semejante importancia.

Más allá del impacto en redes sociales, el estado de la Ruta 151 preocupa por tratarse de uno de los corredores logísticos más importantes del país.

La traza conecta el centro argentino con la Patagonia y constituye uno de los principales accesos a Vaca Muerta, por donde circulan diariamente transportes vinculados a la actividad petrolera, además de miles de turistas y habitantes de distintas provincias.

En varios sectores, el asfalto presenta profundos pozos, deformaciones, banquinas deterioradas y tramos donde prácticamente desapareció la carpeta asfáltica. La situación obliga a realizar maniobras peligrosas para evitar los cráteres, incrementando considerablemente el riesgo de accidentes.

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La Justicia ya ordenó reparar la Ruta 151

El deterioro de la Ruta Nacional 151 incluso llegó a los tribunales. Hace pocas semanas, la provincia de Río Negro presentó una demanda contra el Gobierno nacional por la falta de mantenimiento y obras en este corredor vial.

La Justicia Federal dio lugar al planteo e intimó a las autoridades nacionales a ejecutar trabajos urgentes para mejorar la transitabilidad. Desde el Gobierno de Río Negro indicaron que una vez que esté formalizada la transferencia, la provincia impulsará la planificación de cómo deberá adaptarse la infraestructura vial.

Sin embargo, mientras las definiciones administrativas avanzan lentamente, miles de automovilistas, transportistas, docentes, estudiantes y turistas continúan enfrentando diariamente las dificultades y el peligro que representa circular por una de las rutas más deterioradas del país.