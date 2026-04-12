¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil Judicial esta semana

Se podrán realizar consultas sobre temas civiles, de familia, penales, laborales, previsionales, registrales y defensa de los derechos de la mujer. La atención es sin costo.

El Centro Móvil de Información Judicial visitará el departamento de Godoy Cruz para brindar asesoramiento jurídico gratuito a vecinos y vecinas.

La iniciativa es impulsada con el objetivo de acercar información útil y orientación legal a quienes lo necesiten.

¿Qué trámites y consultas se pueden hacer?

Durante la jornada, el equipo brindará:

Información general

general Derivaciones

Orientación sobre vías de acceso a la Justicia

sobre vías de acceso a la Justicia Asesoramiento en trámites judiciales

Se podrán realizar consultas vinculadas a temas civiles, de familia, penales, laborales, registrales y previsionales. Además, se brindará información sobre defensa de los derechos de la mujer, violencia familiar y derechos del niño.

También se podrán hacer consultas sobre informes de titularidad y temas relacionados con la defensa del consumidor.

Desde la organización recomiendan asistir con la documentación relacionada a la consulta para poder recibir una orientación más precisa.

¿Dónde y cuándo va a estar?

Este lunes 13 de abril, de 9 a 12 horas, el operativo se realizará en la calle Perito Moreno 56 casi esquina Rivadavia, Godoy Cruz.