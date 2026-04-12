¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil Judicial esta semana

Se podrán realizar consultas sobre temas civiles, de familia, penales, laborales, previsionales, registrales y defensa de los derechos de la mujer. La atención es sin costo.
El Centro Móvil de Información Judicial visitará el departamento de Godoy Cruz para brindar asesoramiento jurídico gratuito a vecinos y vecinas.
La iniciativa es impulsada con el objetivo de acercar información útil y orientación legal a quienes lo necesiten.
¿Qué trámites y consultas se pueden hacer?
Durante la jornada, el equipo brindará:
- Información general
- Derivaciones
- Orientación sobre vías de acceso a la Justicia
- Asesoramiento en trámites judiciales
Se podrán realizar consultas vinculadas a temas civiles, de familia, penales, laborales, registrales y previsionales. Además, se brindará información sobre defensa de los derechos de la mujer, violencia familiar y derechos del niño.
También se podrán hacer consultas sobre informes de titularidad y temas relacionados con la defensa del consumidor.
Desde la organización recomiendan asistir con la documentación relacionada a la consulta para poder recibir una orientación más precisa.
¿Dónde y cuándo va a estar?
Este lunes 13 de abril, de 9 a 12 horas, el operativo se realizará en la calle Perito Moreno 56 casi esquina Rivadavia, Godoy Cruz.