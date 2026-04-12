¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil Judicial esta semana

¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil Judicial esta semana

Mendoza

Se podrán realizar consultas sobre temas civiles, de familia, penales, laborales, previsionales, registrales y defensa de los derechos de la mujer. La atención es sin costo.

usuario
Redacción ElNueve.com

El Centro Móvil de Información Judicial visitará el departamento de Godoy Cruz para brindar asesoramiento jurídico gratuito a vecinos y vecinas.

La iniciativa es impulsada con el objetivo de acercar información útil y orientación legal a quienes lo necesiten.

¿Qué trámites y consultas se pueden hacer?

Durante la jornada, el equipo brindará:

  • Información general
  • Derivaciones
  • Orientación sobre vías de acceso a la Justicia
  • Asesoramiento en trámites judiciales

Se podrán realizar consultas vinculadas a temas civiles, de familia, penales, laborales, registrales y previsionales. Además, se brindará información sobre defensa de los derechos de la mujer, violencia familiar y derechos del niño.

También se podrán hacer consultas sobre informes de titularidad y temas relacionados con la defensa del consumidor.

Desde la organización recomiendan asistir con la documentación relacionada a la consulta para poder recibir una orientación más precisa.

¿Dónde y cuándo va a estar?

Este lunes 13 de abril, de 9 a 12 horas, el operativo se realizará en la calle Perito Moreno 56 casi esquina Rivadavia, Godoy Cruz.

Seguinos en