Imputaron al adolescente acusado de balear a una nena en Godoy Cruz: la pista de una venganza narco toma fuerza

La imputación de un adolescente de 17 años por el ataque a una nena de 11 años baleada en Godoy Cruz marcó un avance clave en la causa. La investigación apunta a una venganza narco gestada desde el interior de una cárcel y ejecutada por sicarios.

A casi tres semanas del ataque que conmocionó a Mendoza, la Justicia avanzó en la causa por la nena de 11 años baleada en Godoy Cruz y detuvo e imputó a un adolescente de 17 años, señalado como el presunto autor de los disparos. La investigación apunta a una venganza narco como principal hipótesis detrás del hecho.

El sospechoso fue capturado durante un megaoperativo policial realizado en la zona oeste, donde se llevaron a cabo más de 30 allanamientos con apoyo de tecnología y drones. Tras su detención, la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en dos hechos.

Como parte de las próximas medidas, la Justicia realizará una rueda de reconocimiento, instancia clave en la que un testigo deberá identificar si el joven fue quien efectuó los disparos. De confirmarse, se sumaría una prueba determinante al expediente.

La hipótesis: un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico

De acuerdo con la investigación, el ataque habría sido ejecutado por encargo, en el marco de un conflicto interno vinculado al narcotráfico. Los investigadores sostienen que el adolescente habría actuado como sicario en una maniobra ordenada desde el interior del Complejo Penitenciario Almafuerte.

El objetivo del tiroteo, según esta línea, era atacar al padre de la menor, un interno identificado como Marcelo José Agüero Delclaux, alias “Tapón”, en medio de una disputa con otro presunto líder narco, Pedro Esteban Morales Anisco, conocido como “Piter”.

La causa también investiga la posible participación de más personas, ya que las pruebas recolectadas indican que el atacante no habría actuado solo. En ese contexto, se analizan registros de cámaras de seguridad y el recorrido de un vehículo que habría sido utilizado en el hecho.

El estado de salud de la menor

La niña, que recibió varios disparos, fue intervenida quirúrgicamente y, según fuentes oficiales, evoluciona favorablemente. Sin embargo, continúa bajo tratamiento y contención médica y psicológica, mientras su entorno familiar permanece a la espera de avances en la causa.