¿Necesitás asesoramiento legal? acercate gratis al Móvil de Información Judicial esta semana

Se podrán realizar consultas sobre temas civiles, de familia, penales, laborales, previsionales, registrales y situaciones de violencia de género. La atención es sin costo.

El Centro Móvil de Información Judicial volverá a instalarse en Ciudad para brindar asesoramiento jurídico gratuito a vecinos y vecinas.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar información útil y orientación legal a quienes lo necesiten.

¿Qué trámites y consultas se pueden hacer?

Durante la jornada, el equipo brindará:

Información general

Derivaciones

Orientación sobre vías de acceso a la Justicia

Asesoramiento en trámites judiciales

Además, se podrán realizar consultas vinculadas a temas civiles, de familia, penales, laborales, registrales y previsionales. También se ofrecerá acompañamiento y orientación en situaciones de violencia de género.

Desde la organización recomiendan asistir con la documentación relacionada a la consulta para poder recibir una orientación más precisa.

¿Dónde y cuándo va a estar?

Este viernes 27 de febrero, de 8:30 a 11:30 horas, el operativo se realizará frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en el predio universitario.

El Centro Móvil de Información Judicial funciona desde 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y la entonces Secretaría de Información Pública. Su objetivo es facilitar el acceso a la justicia y llevar asesoramiento legal gratuito a distintos puntos de Mendoza.