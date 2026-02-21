Planazo gratuito para este domingo en Mendoza: dónde podés disfrutar de música, danza y carnaval al aire libre

La celebración se desarrollará durante la tarde con desfile, trajes típicos y espacios gastronómicos abiertos al público.

La Ciudad de Mendoza celebrará los Carnavales 2026 con una jornada cultural que tendrá como protagonistas a fraternidades de danza folklórica boliviana.

La propuesta se desarrollará este domingo 22 de febrero, de 16.30 a 22 horas, en las inmediaciones del Parque O’Higgins, con una invitación abierta a vecinos y turistas.

La actividad comenzará con la concentración de los grupos en calle Alberdi, entre Montecaseros e Ituzaingó. Desde allí, las fraternidades iniciarán un recorrido por el espacio verde hasta llegar al Teatro Gabriela Mistral. A lo largo del trayecto, el público podrá acompañar el desfile y disfrutar de la música en vivo, los trajes típicos y el despliegue coreográfico que caracteriza a estas expresiones tradicionales.

La jornada combinará cultura, integración y encuentro comunitario, en una celebración que forma parte de la agenda oficial de carnavales en la capital mendocina. Además, el predio contará con puestos de comidas y bebidas, generando un entorno pensado para compartir en familia o con amigos.