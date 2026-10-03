Murió el joven operario que sufrió un grave accidente laboral en San Martín: su familia decidió donar sus órganos

Nicolás Jofré estaba internado en el Hospital Central luego de que un poste de hormigón se desplomara mientras realizaba tareas de mantenimiento en Tres Porteñas.

Nicolás Jofré, un operario de 25 años, murió en la madrugada de este sábado luego de permanecer internado en el Hospital Central por las graves heridas que sufrió en un accidente laboral ocurrido el jueves en Tres Porteñas, San Martín. Tras su fallecimiento, su familia decidió donar sus órganos.

El accidente ocurrió durante la mañana en el Callejón Carbone, en jurisdicción de la Comisaría 39. Jofré trabajaba para una empresa tercerizada de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde Algarrobo Grande y se encontraba realizando tareas de mantenimiento cuando ocurrió el hecho.

Según la información policial, los operarios realizaban trabajos de poda cuando un eucalipto cayó sobre el tendido eléctrico. La tensión que generó el árbol sobre los cables provocó que el poste de hormigón se quebrara y se desplomara. Jofré se encontraba trabajando sobre la estructura, que además sostenía un transformador, y cayó desde una altura aproximada de 13 metros.

Tras el llamado a la línea de emergencias, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y trasladó al trabajador al Hospital Perrupato. Allí, los médicos constataron que presentaba un politraumatismo grave y una fractura de base de cráneo.

Debido a la gravedad de su estado, se solicitó un helicóptero sanitario de la provincia para trasladarlo de urgencia al Hospital Central. Jofré permaneció internado allí durante los días siguientes, hasta que se confirmó su fallecimiento durante la madrugada de este sábado.

En el lugar del accidente trabajó personal policial y tomó intervención la Oficina Fiscal de San Martín, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.