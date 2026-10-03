Mendoza: se incendió una vivienda por un desperfecto eléctrico

El fuego se habría iniciado en un dormitorio y luego se extendió a una habitación contigua. En el lugar trabajó personal policial, Bomberos del Cuartel Central y voluntarios.

Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda del barrio Jarilleros II, en Lavalle. Las llamas afectaron por completo una habitación y se extendieron a otro dormitorio, que sufrió daños parciales.

El hecho se produjo en horas de la mañana de este sábado e intervino personal policial, Bomberos del Cuartel Central y voluntarios, quienes trabajaron para sofocar el fuego y realizar tareas de enfriamiento. Al llegar, los efectivos constataron que no había personas en el interior de la casa.

Según manifestó la propietaria, de 37 años, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico en su habitación. El fuego alcanzó un colchón y luego avanzó hacia una habitación contigua.

Además de los daños en esos dos ambientes, el resto de la vivienda quedó afectada por los residuos del incendio.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los moradores en el lugar. No se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados a un centro de salud.

En el caso intervino la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó un informe a Bomberos.